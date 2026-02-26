Fuchs: Cjelodnevna nastava ipak ne kreće 2027. godine

Marko Prpic/PIXSELL

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs izjavio je u četvrtak da se cjelodnevna nastava u osnovnim školama ipak neće početi provoditi 2027. godine kako je bilo predviđeno, jer sve škole do tada neće biti izgrađene ni spremne, naglasivši kako je Ministarstvo još u fazi analize mogućih rokova.

"Neće sve škole biti izgrađene, zbog raznih faktora, od javnih nabava pa nadalje. Međutim, mi smo sada u fazi analiziranja čitavog ovog eksperimenta koji se odvija i razmišljamo o dvije, tri mogućnosti", kazao je Fuchs.

Pojasnio je kako je jedna od opcija model prema kojem bi dio škola koje imaju uvjete prešao na cjelodnevnu nastavu, dok bi druge nastavile raditi po postojećem sustavu, ali uz primjenu dijela kurikuluma.

Procijenio je da bi se precizniji rokovi mogli znati tek nakon završetka analize, a cilj je dosegnuti oko 91 posto učenika u školama koje rade u jednoj smjeni.

Govoreći o ulaganjima, ministar je podsjetio da je danas dodijeljeno 55 ugovora za za ulaganja u izgradnju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole od ukupne vrijednosti ugovora od 358,7 milijuna eura, bespovratno je gotovo 254 milijuna.

Prema njegovim riječima, dosad je kroz dodijeljene ugovore obuhvaćeno 288 školskih projekata diljem zemlje.

Dodao je da su projekti u različitim fazama, neki su već započeli radove, a manji dio je pri završetku te da će ukupno biti izgrađeno oko 600.000 kvadratnih metara novog školskog prostora. Kao glavne izazove naveo je nedostatak prostora i dokumentacije u velikim gradovima, posebno Zagrebu i dijelom Splitu.

Komentirajući zatvorenost predstavljanja programa kandidata za rektora Sveučilišta u Zagrebu koje se održava danas, Fuchs je rekao da bi osobno takve procese otvorio javnosti jer smatra da " to ne bi trebalo biti nešto tajno", ali je naglasio da Sveučilište zbog autonomije ima pravo odlučiti drukčije.

Ivan Koprić, dekan Pravnog fakulteta i jedan od dvojice kandidata za rektora Sveučilišta u Zagrebu ranije je pozvao da se sjednica Senata otvori za javnost kako bi svi zainteresirani mogli pratiti predstavljanje izbornih programa, no Sveučilište taj prijedlog nije prihvatilo.