Hrvati ne staju s kreditima: Stambeno zaduživanje skočilo 15 posto, banke nikad profitabilnije

Ovaj trend HNB pripisuje kombinaciji faktora: snažnom rastu plaća koji je povećao kupovnu moć, ali i novim poreznim poticajima za kupnju prve nekretnine koji su dodatno potaknuli potražnju. Iako ponuda stanova raste, ona i dalje ne sustiže potražnju, što stvara opasan jaz. Iz HNB-a upozoravaju: što duže cijene rastu ovim tempom, to je veća vjerojatnost oštrije korekcije u budućnosti. U prijevodu, ako dođe do gospodarskog usporavanja, pad cijena nekretnina mogao bi biti vrlo nagao i bolan za sve koji su ušli u investicije na vrhuncu ciklusa.