Ivan Tarnaj

Preminuo prvi ministar poljoprivrede u samostalnoj Hrvatskoj

N1 Info
26. velj. 2026. 08:50
Preminuo je Ivan Tarnaj, prvi ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Republici Hrvatskoj.

U 78. godini preminuo je Ivan Tarnaj, dipl. ing. šumarstva, prvi ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u samostalnoj Republici Hrvatskoj.

Vijest o smrti Ivana Tarnaja objavio je aktualni ministar poljoprivrede David Vlajčić

"S tugom sam primio vijest da je preminuo Ivan Tarnaj, prvi ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u samostalnoj Republici Hrvatskoj, koji je danas ispraćen na posljednji počinak u krugu svoje obitelji.

Dužnost je preuzeo u godinama stvaranja hrvatske države, u vrijeme Domovinskog rata, kada je uz obranu zemlje trebalo graditi i njezine temeljne institucije. U takvim okolnostima voditi resor poljoprivrede i šumarstva bilo je pitanje ostanka i sigurnosti zemlje.
Kao inženjer šumarstva i čovjek koji je cijeli profesionalni život posvetio ovom resoru, utro je put u sustavu koji i danas živi i razvija se.

U ime Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i u svoje osobno ime, izražavam iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali.

Počivao u miru Božjem.",  napisao je Vlajčić.

Ivan Tarnaj rođen je 9. rujna 1948. u Đakovačkoj Satnici. Osnovnu školu polazio je u rodnom mjestu, a Srednju šumarsku školu završava u Delnicama 1967. godine.

Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, gdje je diplomirao 1972. godine.

Dužnost je preuzeo u godinama stvaranja hrvatske države, u vrijeme Domovinskog rata, kad je uz obranu zemlje trebalo graditi i njezine temeljne institucije. U takvim okolnostima voditi resor poljoprivrede i šumarstva bilo je pitanje ostanka i sigurnosti zemlje.

Tu dužnost obnaša od 1990. do 1993.g., a potom biva ponovno biran u Zastupnički dom Sabora RH. Nakon osam mjeseci zastupničkog mandata ponovno biva imenovan članom Vlade RH i ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RH, koju dužnost obnaša do kraja 1994. kada zbog bolesti daje ostavku. Od 1995. radi u Zagrebu kao direktor Centra "Belišće" d.d.

Ivan Tarnaj

