Galić: "Ako se Koalicija voljnih na mala vrata uvodi Hrvatskoj kao obveza, zna se tko bi o tome morao odlučiti"

"Bilo bi normalno da postoji sklad i laka procedura oko donošenja takvih odluka čak i kada se mišljenja razlikuju. No dvije su moguće sporne točke. Prvo, treba li Hrvatska vojska sudjelovati u tom zajedničkom defileu ako je jednom već sudjelovala samostalno? Drugo je pitanje uvodi li se ovime na mala vrata Koalicija voljnih kao obaveza Hrvatske. A za to onda ne treba pitati samo vrhovnog zapovjednika, nego i Hrvatski sabor koji je isključen iz mnogih odluka koje se tiču sigurnosti države. Čak mi se čini da se Sabor olako odriče vlastite uloge pa i vlastite odgovornosti po tom pitanju. Sve što mijenja nacionalnu sigurnosnu arhitekturu nije samo pitanje ministra Anušića ili predsjednika Milanovića, nego i predstavnika naroda u Saboru. Sabor bi o tome imao što reći."