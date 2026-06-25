VOJNI MIMOHOD U PARIZU
Galić: "Ako se Koalicija voljnih na mala vrata uvodi Hrvatskoj kao obveza, zna se tko bi o tome morao odlučiti"
Svakog 14. srpnja u Parizu se održava veliki vojni mimohod u čast Dana pada Bastille iz revolucionarne 1789. godine. Mimohod se održava od 1880. godine i najstarija je takva vojna parada u Europi. Od Trga Charlesa de Gaullea duž Elizejskih poljana do trga Concorde često je uživo promatra i milijun ljudi.
Ponekih godina u tom mimohodu sudjeluju i vojske drugih država, a ove godine tamo će zajedno marširati vojnici tridesetak zemalja iz tzv. Koalicije voljnih, neformalnog saveza koji su okupile Francuska i Ujednjeno Kraljevstvo s ciljem davanja sigurnosnih jamstava Ukrajini kada bude postignuto primirje na tamošnjem ratištu.
I Hrvatska je pozvana na ovogodišnji mimohod u Parizu. Tamo će ići premijer Andrej Plenković, a u samom defileu trebalo bi sudjelovati dvadesetak pripadnika Počasno-zaštitne bojne, kako je to RTL-u neslužbeno potvrđeno iz Ministarstva obrane.
Sukob se nazire s dvije strane
Mediji su u toj informaciji nanjušili mogući novi sukob Vlade i MORH-a s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, vrhovnim zapovjednikom Oružanih snaga.
Iako prema Zakonu o obrani ovu odluku može donijeti sam ministar obrane Ivan Anušić - članak 69. tog zakona kaže da "odluke o prelasku granice radi protokolarno-ceremonijalnih aktivnosti (…) donosi ministar obrane - RTL je doznao kako je u srijedu Uredu predsjednika ipak poslan zahtjev za davanjem suglasnost.
Mogući sukob nazire se s dvije strane. Počasno-zaštitna bojna na neki način je "Milanovićeva" jer je među ostalim zadužena za zaštitu i osiguranje predsjednika Republike. A drugo, Milanović je vrlo kritičan spram sudjelovanja Hrvatske u Koaliciji voljnih. Svojedobno je rekao da "treba gledati svoje poslove i ne gurati se ni u kakve koalicije".
Hrvatska 2013. sama sudjelovala na mimohodu u Parizu
Sudjelovanje dvadesetak hrvatskih vojnika u mimohodu u Parizu ne bi bilo prvo takvo. Štoviše, prvo sudjelovanje hrvatske vojske na tom mimohodu prije 13 godina imalo je poseban značaj. Na stranicama MORH-a navodi se kako je 2013. ešalon sastavljen od 76 pripadnika Oružanih snaga RH samostalno je sudjelovao je u tom mimohodu. Među najzaslužnijima za takvu ukazanu čast bio je tadašnji hrvatski veleposlanik u Parizu Mirko Galić.
"Bila je tom počast Hrvatskoj kao tada novoj članici Europske unije. Ideja je došla godinu dana ranije na vojnom hodočašću u Lourdesu gdje su bili tadašnji ministar obrane Ante Kotromanović i tadašnji zapovjednik Stožera Oružanih snaga, general Drago Lovrić. Na mimohodu 2004. defilirale su vojske deset zemalja koje su te godine zajedno postale članicama EU-a pa mi se činilo mogućim da Hrvatska kao buduća članica sama defilira na mimohodu. Kotromanović i Lovrić su oduševljeno pozdravili tu ideju koja je i ostvarena godinu dana kasnije. Dva tjedna nakon ulaska u EU, Hrvatska imala tu veliku promociju na Elizejskim poljanama", ispričao nam je Galić koji na samom defileu nije više bio veleposlanik jer mu je u međuvremenu istekao mandat.
"Macron želi stvoriti jezgru europskog NATO-a"
Galić je prokomentirao i ovogodišnji mimohod s predstavnicima vojski zemalja iz Koalicije voljnih.
"Francuska od Charlesa de Gaullea doživljava NATO kao izraz američke dominacije u Europi i nastoji tu dominaciju ograničiti pa je ondje uvijek postojala ideja da se NATO podijeli na dva krila - atlantsko na čelu s Amerikom i europsko bez Amerike. Čini mi se da francuski predsjendik Macron s Koalicijom voljnih na tom tragu pokušava stvoriti jezgru budućeg europskog NATO-a."
A odluku o sudjelovanju hrvatskih vojnika u mimohodu, ali i u Koaliciji voljnih trebalo bi, smatra Galić, ozbiljno raspraviti i politički i vojnički, uzimajući u obzir kontekst vremena u kojemu se Europa nalazi.
Macronova briga za Europu, ali i interese Francuske
"U Macronovoj inicijativi sigurno ima brige za Europu, da ona bude vojno čvrsta i da, zlu ne trebalo, ima svoju koncepciju i organizaciju jer ne znamo gdje će Putinova ludost završiti. No u toj inicijativi postoji i briga za Francusku. Macron vodi politiku koja bi trebala spriječiti krajnju desnicu da preuzme Francusku jer bi se time promijenili mnogi europski parametri. Druga njegova briga motivirana francuskim interesima je da u Europi bez Amerike Francuska bude lider kao jedina europska nuklearna sila. Koalicijom voljnih on stvara teren za Europu u kojoj bi Francuska dominirala. Treba vidjeti hoće li drugi to prihvatiti", kazao je.
"Dvije su moguće sporne točke..."
Galića smo pitali očekuje li nova trvenja Pantovčaka i Banskih dvora oko sudjelovanja hrvatskih vojnika u mimohodu u Parizu, ali i Hrvatske u Koaliciji voljnih.
"Bilo bi normalno da postoji sklad i laka procedura oko donošenja takvih odluka čak i kada se mišljenja razlikuju. No dvije su moguće sporne točke. Prvo, treba li Hrvatska vojska sudjelovati u tom zajedničkom defileu ako je jednom već sudjelovala samostalno? Drugo je pitanje uvodi li se ovime na mala vrata Koalicija voljnih kao obaveza Hrvatske. A za to onda ne treba pitati samo vrhovnog zapovjednika, nego i Hrvatski sabor koji je isključen iz mnogih odluka koje se tiču sigurnosti države. Čak mi se čini da se Sabor olako odriče vlastite uloge pa i vlastite odgovornosti po tom pitanju. Sve što mijenja nacionalnu sigurnosnu arhitekturu nije samo pitanje ministra Anušića ili predsjednika Milanovića, nego i predstavnika naroda u Saboru. Sabor bi o tome imao što reći."
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