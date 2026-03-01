Macron sutra otkriva svoju viziju: Europsko odvraćanje pod francuskim vodstvom?

Usto su francuska politika štednje i napetosti u odnosima između te zemlje i druge sile EU-a, Njemačke, otkrili pukotine u svakome potencijalnom sigurnosnom sporazumu. Ovaj je mjesec njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul kritizirao financijska sredstva koja Francuska troši na obranu te je pozvao Pariz da napravi više kako bi se poziv na europski sigurnosni suverenitet pretvorio u konkretne akcije.