Gošća N1 Studija uživo bila je saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac. Dotakla se tame Krimske platforme, surađivanja predsjednika i premijera, ali komentirala je i zakon o radu.

“Nisam mogla na svečanu večeru povodom samita, odmah sam se ispričala, ali i inače, nisam baš od protokolarnih stvari, više se odazivam na ove radne. Moja je sreća što sam znala da će se održati konferencija. Možda je to malo ostalo nespretno da opozicija nije bila dobvoljno obaviještena, možda čak nije zlonamjerno, ali trebalo bi takve stvari izbjegavati u budućnosti”, rekla je.

Navodi kako je neobično da saborski zastupnici nemaju informaciju o ovom samitu koji je zapravo susret parlamentarnih skupina raznih zemalja.

“Bilo bi dobro da taj odnos bude obostran i da direktno surađujemo. Ja osobno nemam probema s Jandrokovićem, ali ima nekih propusta u radu Sabora koje bi trebalo u budućnosti izbjegavati. Kad su neke stvari dobre, treba ih pohvaliti, a kad su loše, treba ih kritizirati”, rekla je Glasovac te dodala: “Nadam se da će biti iskoraka u povećanju povjerenja građana u instituciju Sabora jer je kao insitucija jako loše ocijenjen. To me zabrinjava jer smo mi zagovornici prava građana”.

Navodi da Sabor ima vrlo male ovlasti, a Vlada je ta koja producira zakone, ona je preuzela dominaciju nad Saborom, dok je on izgubio svoju funkciju.

“Sabor mora postati parlamentarna arena”

“Gdje se očekuje od većine da diže ruke i prolaze zakoni Vlade, a opozicija ide gorilo-orilo. U stranim se zemljama prihvaćaju amandmani opozicije. Tad imate osjećaj da vaš rad ima smisla. Kod nas to nije slučaj. Imamo sjajne prijedloge opozicije koji su odbijeni, da bi nakon par mjeseci isti predloženi zakoni došli pred Sabor od strane Vlade”, rekla je.

Smatra da je oporba ta koja mora stalno puhati i propitivati rad Vlade da bi postali bolji. “U tome nema ništa nelegitimno, to je posao opozicije. Imam osjećaj da te amandmane nitko ni ne pročita. Opozicija se tu potpuno poništava, a nije da nema inicijative”, rekla je zastupnica te dodala: “Opozicija mora poticati Sabor da postane parlamentarna arena. Takav put postoji u nekim europskim državama i pokazao je da je to pravi put. No, nije naš Sabor najgori od sve dece, neki se vani gađaju cipelama i tuku”.

Navodi kako je jedno od rijetkih obećanja kojih se Andrej Plenković drži to da je obećao Milanoviću tvrdu kohabitaciju i to je jedina stvar koja sad funkcionira.

“Na početku su dobro surađivali, no onda se u jednom trenutku to promijenilo, predsjedniku se de facto osporava pravo da on kao vrhovni zapovjednik provodi zakone po Ustavu. Naša vanjska politika bi trebala biti usuglašena, to bi trebalo biti logično, trebalo bi se podrazumijevati. Meni je žao što tu ne postoji volja i snaga da se sjedne za zajednički stol i da se stvari jasno definiraju”, rekla je.

Ako vi nekom na početku mandata obećate tvrdu kohabitaciju bez da vas ta osoba nije ničim iziritirala, kaže, vi već imate šprancu kako bi to trebalo izgledati.

“Vi se već postavljate na način – hrvatska država – to sam ja. Moramo izbiti iz glave faraonsku ideju da upravljate svim sustavima u državi”, rekla je za Plenkovića.

“Kao da moramo preboljeti dječje bolesti”

Osvrnula se i na Milanovićeve komentare za Nancy Pelosi i Krimsku platformu.

“Mislim da su komentari predsjednika za Pelosi bili nepotrebni, bilo bi u redu da su svi akteri sudjelovali u tome na jedan dostojanstven način da pokažemo Hrvatsku na jednoj većoj razini. Smatram da je predsjednik trebao biti uključen u program i da je trebao odgovoriti na one zahtjeve vezane uz biletaralne sastanke. Trebao je biti više uključiv, više otvoren i ići iz pozicije institucije, a ne privatizirati ovaj samit. Ovaj stav je pomalo i obezvređujući prema Pelosi, kod nas je to sve nekako kao da moramo preboljeti dječje bolesti”, rekla je.

Komentirala je i Zakon o radu.

“Zakon o radu nije ono što ćemo dobiti nakon toliko godina rada na zakonu o radu. Išli smo parcijalno jer nismo stigli sve. On ima neke dobre momente i pomake, ali on neće riješiti brojna pitanja i pružiti adekvatnu zaštitu radnicima”, rekla je te dodala: “Na zakon o radu se stalno gleda kao na potrebu za balansom između radnika i poslodavca. To smo prepustili kolektivnom pregovaranju. Mora se inzistirati na tome da platformski rad bude jednako reguliran kao i sav ostali rad”.

Zaključuje da je SDP nešto naučio iz grešaka iz prošlosti.

“Ako dobijemo ponovno priliku od građana, nadam se da će se to moći vidjeti. Mislim da ne smijemo više raditi greške koje smo radili”, kaže.

