Požar na Braču: Situacija bolja nego ranije, dužina požarišta gotovo 40 kilometara

"Na terenu je cijelu noć 235 vatrogasaca i 68 vozila, oni brzo reagiraju na pojavu plamena ili izdimljavanja koja su večeras manjeg obima nego ranijih večeri tako da je situacija povoljnija nego ranijih noći," rekli su Hini u Vatrogasnom operativnom središtu Brača. Dodali su kako je ugašen požar koji je u nedjelju u poslijepodnevnim satima buknuo u Bolu na Braču.