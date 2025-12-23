Goranko Fižulić: Hrvatska filoustaška desnica je hakirala Domovinski rat

"Bez njih ne bi bilo gospodarskog rasta. Kako se Trumpova ekonomija temelji na AI, tako se u Hrvatskoj ona temelji na europskim fondovima - izravno i neizravno. To je i dobra i loša vijest. Uzmimo građevinski sektor, koji buja, oko 65 posto čine strani radnici. Ako u tom sektoru ne stvaramo vrijednost za sutra nego samo za danas, onda imamo problem. Trenutno korist ima samo građevinski sektor. Hrvatska, uz građevinu, turizam i poljoprivredu, ništa ne stvara za bolje sutra. Dovest ćemo se u situaciju stagnaciju i nećemo moći konkurirati. Zašto je to tako, neka odgovore svi oni koji imaju dobar uvid u strukturu trošenja europskog novca i neka se odreknu svojih osobnih interesa. Uz to, opterećeni smo autocestama, ponašali smo se posljednjih 50 godina kao da željeznica ne postoji i našli smo se u poziciji gdje devet mjeseci imamo prazne autoceste, ali su nam željeznice na razini početka 20. stoljeća. Idemo izračunati koliko smo takvom strategijom izgubili. Potrošili smo milijarde na poljoprivredu, a uvozimo više mlijeka nego prije 20 godina", istaknuo je Goranko Fižulić.