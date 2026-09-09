Bosanac za N1: "Slučaj Gospić više nije samo hrvatsko pitanje. Potrebna je rasprava u EP-u, ali treba nam..."

Eurozastupnik Možemo Gordan Bosanac pokušava slučaj otpada u Gospiću dovesti pred Europski parlament, tvrdeći da cijeli slučaj ima jasnu europsku dimenziju zbog povezanosti Hrvatske, Italije i Slovenije. Za N1 je rekao da očekuje podršku hrvatskih eurozastupnika, kritizirao politiku HDZ-a prema gospodarenju otpadom te poručio da Hrvatska ne smije postati "odlagalište europskog smeća". Govorio je i o Srbiji te zatražio zamrzavanje pristupnih pregovora nakon sprovoda Ratka Mladića.

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Eurozastupnik Možemo Gordan Bosanac pokušava slučaj otpada u Gospiću staviti na dnevni red Europskog parlamenta, a konačna odluka o raspravi ovisit će o dogovoru političkih grupacija. Bosanac smatra da slučaj više nije samo hrvatsko pitanje.

"Ja sam uvjeren da ovo što se desilo u Gospiću, taj ekocid s kojim su povezani ne samo Hrvatska nego očito i Italija i Slovenija, ima neku svoju europsku dimenziju i da se o tome treba raspravljati u Europskom parlamentu", rekao je za N1.

Cilj je, kaže, čuti i što Europska komisija može napraviti kako bi se ubrzala sanacija.

"Da se možda ubrza i krene napokon sa sanacijom toga otrova, ali, nažalost, ne samo u Gospiću nego vidimo i na drugim lokacijama. "

Za raspravu mu treba podrška EPP-a

Bosanac očekuje da će druge političke grupacije podržati inicijativu Zelenih, ali priznaje da bez Europske pučke stranke teško može osigurati raspravu u obliku koji želi.

"Nemoguće je gurnuti točku na dnevni red, ja bih rekao, bez podrške Europske pučke stranke, koja je najjača stranka".

Prema informacijama kojima raspolaže, inicijativa zasad ima potporu socijalista, liberala, ljevice i Zelenih. Situacija je drukčija s EPP-om te europskim konzervativcima i reformistima.

"U nekim prvim pregovorima koji su krenuli sinoć navečer imali su negativan stav, ja bih rekao, odnosno pokušavaju na neki način ublažiti tu debatu."

Naglasio je da to nije potpuno protivljenje raspravi, ali smatra da je očita želja da se njezin sadržaj ublaži. Konačna odluka trebala bi biti donesena nakon sastanka čelnika političkih grupacija.

Bosanac pozvao HDZ: Podržite raspravu

Bosanac je posebno pozvao hrvatske zastupnike iz HDZ-a da iskoriste utjecaj svoje političke grupacije i podrže raspravu.

"Bez Europske pučke stranke te rasprave neće biti u onom modelu kako sam ju zamislio", rekao je.

Dodaje da je riječ o temi oko koje bi hrvatski eurozastupnici trebali nastupati zajedno.

"Ovo je stvarno prilika da svi mi zastupnici i zastupnice iz Hrvatske budemo vrlo glasni oko toga što se desilo u Hrvatskoj s europskim smećem i da ne dozvolimo da Hrvatska postane odlagalište europskog smeća", poručio je.

"Ako je jednako loše drugdje u Europi, to nije dobra vijest"

Bosanac se osvrnuo i na nove nalaze vezane uz prisutnost PFAS-a, takozvanih vječnih kemikalija, u Gospiću. Na tvrdnju da utvrđene razine nisu veće nego na drugim europskim odlagalištima odgovara da to ne treba tumačiti kao ohrabrujući podatak.

"Ja mislim da je to loša informacija i da to nije opravdanje ako je jednako loše i na nekim europskim odlagalištima velika koncentracija PFAS-a, da su to dobre vijesti za hrvatske građane", rekao je.

Kaže da europski Zeleni upravo tijekom ovog mandata pokušavaju izvršiti pritisak na Europsku komisiju da ozbiljnije regulira PFAS spojeve.

"Tražimo, ustvari, da se ta lista PFAS-a i proširi", rekao je.

S druge strane, tvrdi, nalaze se industrija i lobiji kojima stroži standardi nisu u interesu. Prema Bosancu, nalazi iz Hrvatske i drugih europskih zemalja trebali bi biti argument za strožu, a ne blažu regulaciju.

"Trebamo imati puno, puno restriktivniju politiku prema PFAS-u", poručio je.

Traži preispitivanje europskih pravila o trgovini otpadom

Slučaj Gospića, smatra Bosanac, pokazuje i da treba ponovno otvoriti pitanje europskih pravila koja reguliraju prekogranično kretanje otpada.

"Mislim da tu treba ponovno pogledati direktivu koja regulira, ustvari, trgovinu smećem, otpadom, po Europskoj uniji", rekao je.

Problem vidi u tome što europska pravila, prema njegovoj interpretaciji, ostavljaju državama prostor za liberalizaciju nacionalnog sustava. Kao primjer navodi Hrvatsku.

"Iako smo mi usklađeni s tom direktivom, ona očito dopušta da možete liberalizirati trgovinu na način kako je liberalizirala HDZ-ova vlada 2020., koliko se sjećam, i 2021. godine", rekao je.

Bosanac tvrdi da je takva politika išla na ruku privatnom sektoru koji posluje s otpadom. U eventualnoj raspravi u Europskom parlamentu upravo to želi pitati Europsku komisiju.

"Kako je moguće da bude sve u skladu s direktivom, a istovremeno napraviti takvu liberalizaciju kriterija za nadziranje trgovine otpadom?" pita Bosanac.

Smatra da slučaj pokazuje da treba ponovno otvoriti raspravu i o samoj europskoj direktivi.

Žestoko odgovorio HDZ-u

Na kritike HDZ-a da Možemo slučaj koristi za političko skupljanje bodova, dok istodobno nije riješio problem Jakuševca u Zagrebu, Bosanac je odgovorio vrlo oštro.

"Kolege iz HDZ-a, znam da je njima ovo jedna vrlo neugodna situacija, ali naprosto oni moraju sada suočiti se s posljedicama svoje katastrofalne vladavine, pogotovo politike vezane uz upravljanje otpadom", rekao je.

Smatra da HDZ pokušava fokus s Gospića prebaciti na Zagreb i druga odlagališta.

"Naravno, to su sve brkanje krušaka i jabuka", rekao je.

Potom je iznio i puno ozbiljniju političku optužbu.

"Ovdje znamo što se desilo, ovdje je bio koruptivni kriminal u sprezi s deregulacijom, s politikom HDZ-a koja je išla pogodovati privatnim tvrtkama", rekao je Bosanac.

Tvrdi da je rezultat takve politike bilo zagađenje Like.

"Na kraju, to je dovelo do zagađenja jednog od bisera naše lijepe Hrvatske."

Bosanac poručuje da neće dopustiti da se rasprava preusmjeri na druge teme.

"Mi im to nećemo dopustiti da skrenu temu u neke druge smjerove", rekao je.

"Privatizacija gospodarenja otpadom može završiti trovanjem ljudi"

Bosanac ipak priznaje da se problem gospodarenja otpadom u Hrvatskoj ne može riješiti bez suradnje lokalne i državne vlasti.

"Ne može se riješiti bez suradnje grada i države. Budimo tu otvoreni i iskreni", rekao je.

Smatra da je Hrvatskoj potreban potpuno novi pristup gospodarenju otpadom.

"Ta politika do sada je bila, ne bih rekao zanemarena, nego je išla u smjeru privatizacije."

Upravo u velikom broju privatnih kompanija koje se bave oporabom otpada vidi jedan od problema sadašnjeg modela.

"Ponekad, kao što smo to vidjeli sada, to završi u ogromnom, ogromnom skandalu, ne samo skandalu, nego i trovanju ljudi", rekao je.

Prema njegovu prijedlogu, država i jedinice lokalne samouprave trebale bi ponovno preuzeti veću odgovornost. Cilj bi bio, kaže, smanjiti "sivu zonu privatnog poslovanja otpadom, koja može otići u vrlo lošim smjerovima". Za takvu promjenu bit će potrebni i državni i lokalni proračunski novac te sredstva Europske unije.

"Pozvao bih da se politički ne dijelimo, nego da se uistinu podržavaju svi oni projekti koji idu u tom smjeru", rekao je.

Oštro i o Srbiji: "To je izašlo izvan svakih civilizacijskih okvira"

Na kraju razgovora Bosanac se osvrnuo i na sprovod Ratka Mladića uz državne i vjerske počasti u Beogradu.

"To je bilo potpuno neprihvatljivo", rekao je.

Podsjetio je da je zajedno s još 21 kolegom prije samog sprovoda poslao pismo Europskoj komisiji.

"Znali smo što će se desiti", rekao je.

Bosanac smatra da su Europska komisija i pojedine države članice čekale kako bi vidjele razmjere sudjelovanja srbijanske države.

"Mislim da su Komisija i neke zemlje članice ipak taktizirale i čekale vidjeti kako će izgledati taj ponedjeljak, misleći da će moći relativizirati količinu podrške države Srbije koja je dala tom sprovodu", rekao je. No nakon onoga što se dogodilo, smatra da više nema prostora za relativizaciju.

"Sada, kada su vidjeli da je to stvarno izašlo izvan svakih civilizacijskih okvira, počele su reakcije."

Ipak, ocjenjuje ih nedovoljnima.

"Po meni, one su i dalje premlake."

Bosanac traži zamrzavanje pregovora sa Srbijom

Bosanac smatra da bi reakcija EU-a trebala imati i vrlo konkretnu političku posljedicu.

"Osobno sam tražio da dođe do zaustavljanja pregovora sa Srbijom, ili barem do zamrzavanja tih pregovora u ovom trenutku", rekao je. Upozorio je Europsku komisiju da ne ponovi, kako kaže, ranije pogreške u odnosu prema Aleksandru Vučiću.

"Nadam se da Komisija neće napraviti pogrešku što su već prije radili s Vučićem, kada im da malo mrvica, pa nasjednu na te mrvice, onda upadnu u njegovu klopku", rekao je.

Tražit će da Ursula von der Leyen ne ode u Srbiju

Posebno je zanimljiva Bosančeva najava vezana uz mogući posjet predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen Srbiji. Prema njegovim riječima, jedna od "klopki" koju Vučić priprema jest njezin dolazak u Srbiju u sklopu planiranog posjeta.

"To bi bilo potpuno neprimjereno da von der Leyen tamo ode", rekao je.

Najavio je da će se o tome govoriti i u Europskom parlamentu.

"Imat ćemo debatu i o tome idući tjedan u Strasbourgu i sigurno ću i o tome govoriti i tražiti da do tog posjeta ne dođe", poručio je Bosanac