Grad Vukovar: Gradonačelnica Supetra mogla je pokazati više empatije prema onima koji su branili Hrvatsku

Grad Vukovar ocijenio je u petak kako je gradonačelnica Supetra Ivana Marković mogla pokazati više empatije, razumijevanja i zahvalnosti prema onima koji su branili Hrvatsku, komentirajući njezinu odluku da se s rive ukloni dio murala na kojem su bili nacrtani grbovi HOS-a, Vukovara i Škabrnje.
Grad Vukovar također žali što nije bilo razumijevanja za odluku kojom bi se, uz odgovarajuću proceduru, omogućilo zadržavanje tih murala kao izraza pijeteta i poštovanja.
Reakcija Vukovara uslijedila je nakon što su s murala na rivi u Supetru uklonjeni amblem HOS-a s natpisom "Za dom spremni" i grbovi Vukovara i Škabrnje, koji su naknadno docrtani uz mural s imenom francuskog branitelja Vukovara Jean-Michela Nicoliera.
Kako se navodi, Vukovar nije samo grad, već simbol žrtve, otpora i stvaranja slobodne Hrvatske.
"Njegov grb i grbovi postrojbi koje su ga branile nisu znakovi podjela, nego trajni podsjetnici na hrabrost, zajedništvo i cijenu slobode koju danas živimo", stoji u priopćenju.
Dodaje se kako Grad Vukovar u potpunosti poštuje pravo svake lokalne zajednice na donošenje odluka u skladu sa zakonom.
"No jednako tako vjerujemo da simboli Domovinskog rata zaslužuju poseban pijetet, uvažavanje i dijalog, osobito kada je riječ o gradovima i ljudima koji su podnijeli najveću žrtvu za slobodu Republike Hrvatske", navode iz Vukovara.
"Grad Vukovar nastavit će dostojanstveno čuvati istinu o Domovinskom ratu"
Pozivaju sve odgovorne političke aktere na razboritost, dijalog i uvažavanje temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena hrvatska država, kako bi se spriječile situacije koje dodatno povrjeđuju dostojanstvo onih koji su podnijeli najveću žrtvu
"Grad Vukovar nastavit će, kao i do sada, dostojanstveno čuvati istinu o Domovinskom ratu i s ponosom se sjećati svojih branitelja i štititi čast svojih građana“, stoji u priopćenju Grada Vukovara.
Mural u Supetru nacrtan je u spomen na Jean Michaela-Nicoliera, no u ponedjeljak navečer dodani su mu grbovi HOS-a, Vukovara i Škabrnje uz popratni tekst, ali je taj dodatak naknadno uklonjen.
Grafiti postavljeni bez suglasnosti Grada Supetra
Grafiti koji su se pojavili na području Vlačice postavljeni su bez suglasnosti Grada Supetra, što je obveza propisana Odlukom o komunalnom redu, osobito kada je riječ o prostoru stare gradske jezgre koja je pod dodatnom konzervatorskom zaštitom, objasnio je Grad.
Gradonačelnica Supetra Ivana Marković rekla je kako se grad i njegove institucije vode zakonima i demokratskim procedurama i poručila da ulica neće voditi grad, pogotovo ne nasiljem, noću i pod maskama.
Iz Grada poručuju da će svi grafiti koji stvaraju podjele, potiču netrpeljivost ili su protivni Ustavu i zakonskim propisima biti uklonjeni.
Istodobno, grafiti s motivom hrvatske zastave koji dostojanstveno obilježavaju žrtvu Jean-Michela Nicoliera, kao simbol pijeteta i sjećanja, ostat će na mjestima na kojima su oslikani, uz prethodno ishođenu suglasnost Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, rekla je gradonačelnica Supetra.
