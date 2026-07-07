Gradilišta u turističkoj sezoni: "Radimo na 10 posto kapaciteta. Nema kontrole, ni sam grad ne zna što se radi"

"Zakonom je ostavljena mogućnost jedinici lokalne samouprave da propiše vrijeme u kojemu će moći ograničiti određene radove u turističkoj sezoni, i onda kad to oni ocijene, a na njima je onda da putem svojih službi, komunalnih redara, kontroliraju i nadziru odluke koje su same donijele", poručio je ministar graditeljstva Branko Bačić.