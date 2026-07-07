slučaj rabac
Gradilišta u turističkoj sezoni: "Radimo na 10 posto kapaciteta. Nema kontrole, ni sam grad ne zna što se radi"
Građevinski radovi usred turističke sezone ponovno izazivaju nezadovoljstvo na Jadranu. Mještani i iznajmljivači u Rapcu tvrde da se zabrana izvođenja radova ne poštuje, zbog čega, kažu, trpe i gosti i njihovo poslovanje. Tko je odgovoran za nadzor?
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Neno Atanasković vlasnik je restorana i apartmana u samom srcu Rapca. Nadomak njegove parcele – gradilište.
Tako je bilo prije nekoliko dana i iako je na gradilištu danas tiho, govori nam, privremena sezonska zabrana izvođenja radova se ne poštuje.
Na pitanje s čime se susreće u centru Rapca, u jeku turističke sezone, Atanasković je odgovorio: "S prekrasnim građevinskim radovima koji su trajali do, ne znam, do jučer, i s nepoštivanjem zakona ove države".
Zbog svega, kako kaže, pati i posao.
"Ove godine, evo, radimo na 10% kapaciteta upravo zbog ovih radova. Jednostavno, smatram da nema kontrole, nikakve, odnosno da ni sam grad ne zna što se radi, da mu niti nije bitno", dodao je.
Iz grada Labina kažu da su dvaput izašli na teren. Jednom nije utvrđeno kršenje Odluke, a kasnije su redari utvrdili da se nedozvoljeni radovi ipak izvode.
Naknadno je Gradu dostavljena video snimka koja upućuje na izvođenje radova na šalovanju oplate za bazen.
Po zaprimanju navedene snimke, kontaktiran je investitor radi provjere okolnosti te je upoznat s odredbama Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova za 2026. godinu. Prema informacijama kojima Grad raspolaže, nakon kontakta s investitorom izvođenje navedenih radova je obustavljeno.
Riječ je o problemu s kojim se susreću stanovnici brojnih jadranskih gradova i općina. Ministar graditeljstva poručuje – odluke o zabrani radova tijekom ljetnih mjeseci donesene su na razini jedinica lokalne samouprave – na njima je da ga i riješe.
"Zakonom je ostavljena mogućnost jedinici lokalne samouprave da propiše vrijeme u kojemu će moći ograničiti određene radove u turističkoj sezoni, i onda kad to oni ocijene, a na njima je onda da putem svojih službi, komunalnih redara, kontroliraju i nadziru odluke koje su same donijele", poručio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
Ministar priznaje da su brojne ovlasti prebačene na komunalne redare, koji često ne mogu izvršiti sve obveze, no ističe:
"Kad smo se mi vodili modelom da prepustimo određene poslove građevinske inspekcije komunalnim redarima, onda smo htjeli, i to smo zakonom propisali, da ta jedinica lokalne samouprave od tog nadzora, od tog rješenja, ima prihode kojima može itekako pokriti troškove komunalnih redara, tamo gdje je bespravna gradnja".
Upit o problemu s kojim se susreću pojedini žitelji Rapca uputili smo i investitoru, međutim do zaključenja priloga odgovor nismo dobili.
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