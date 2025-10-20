Gradovi dijele učeničke i studentske stipendije

Stipendije svojim srednjoškolcima i studentima koji se školuju na javnim srednjim školama i visokim učilištima izvan Hvara, dodjeljuje i Grad Hvar. Dobivat će ih deset mjeseci, počevši od 1. rujna ove do 30. lipnja iduće godine. Srednjoškolci će dobivati po 135 eura, a studenti po 160 eura, izuzetak su studenti čiji je prosjek ocjena četiri i više, njima će Grad mjesečno isplaćivati po 200 eura.