Grlić Radman: Hrvatska podržava Crnu Goru, otvorena pitanja ostaju izazov

Ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman istaknuo je u ponedjeljak u intervjuu za podgorički dnevnik Vijesti spremnost Hrvatske na dijalog s Crnom Gorom o otvorenim pitanjima, ali i iskazao jasnoću u zaštiti nacionalnih interesa Hrvatske i Hrvata koji žive u Crnoj Gori.

Grlić Radman je u intervju Vijestima podsjetio da su političke bilateralne konzultacije između Hrvatske i Crne Gore održane 27. siječnja ove godine, te je naglasio njihov poseban značaj, prije svega zbog činjenice da su dvije zemlje susjedne i dijele zajedničke političke i gospodarske interese.

“Obnovljen je politički dijalog i detaljno su razrađeni daljnji koraci po brojnim temama bitnima za bilateralne odnose. Razmotreno je stanje otvorenih pitanja te je usuglašena dinamika rada kako bi se što prije postigli konkretni rezultati”, kazao je Grlić Radman istaknuvši da su obje strane pokazale spremnost za otvoren i aktivan dijalog.

Osvrnuo se i na tvrdnje da Hrvatska blokira Crnu Goru na putu prema Europskoj uniji, jasno odbacujući takve navode.

“Hrvatska ne blokira ničiji europski put, pogotovo ne Crnu Goru, jer upravo je Hrvatska ta koja Crnoj Gori otvara vrata, podržava je i na neki način uvodi u Europsku uniju. Hrvatska snažno zagovara proces proširenja EU-a i podržava pristupni proces Crne Gore. Upravo je Hrvatska kroz sve ove godine pokazala da iskreno podržava Crnu Goru na europskom putu i da svesrdno pomaže svojim iskustvom, znanjem, ekspertizom i političkom podrškom”, naglasio je Grlić Radman i podsjetio je da je tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a otvoreno posljednje poglavlje u pregovorima Crne Gore s EU-om, kao i da je Hrvatska podržala pozitivno mišljenje o ispunjavanju prijelaznih mjerila u poglavljima 23 i 24.

Ministar je također komentirao burne reakcije Hrvatske nakon što je crnogorski parlament usvojio Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu. Rekao je da Hrvatska ne može smatrati taj potez dobronamjernim i susjedskim.

“Upravo to je bila namjera donošenja rezolucije o Jasenovcu u Skupštini Crne Gore, jer ona instrumentalizira žrtve Jasenovca u političke svrhe. Poznata nam je pozadina i razlozi donošenje te rezolucije s kojom Crna Gora, u povijesno-političkom kontekstu, nema dodirnih točaka, osim što je trebalo relativizirati i umanjiti značaj njihovoj podršci Rezoluciji o Srebrenici. Takve pakosti i prema žrtvama, i prema Hrvatskoj nama su neprihvatljive, jer je Republika Hrvatska jasno osudila sve totalitarne sisteme i zločine koji su počinjeni u ime njihovih ideologija i svake godine kompletan hrvatski državni vrh sudjeluje u komemoraciji koja se održava u Spomen-području Jasenovac”, izjavio je Grlić Radman.

O pitanju broda Jadran, koji Crna Gora smatra svojim, dok Hrvatska traži njegov povrat, Grlić Radman ostaje dosljedan.

“Školski brod Jadran jest hrvatski i treba biti vraćen Hrvatskoj. Mi na tome insistiramo već desetljećima, snagom argumenata pravnog i povijesnog utemeljenja, te nudimo sporazumno rješenje o modalitetima tog povratka. Naša pozicija i argumentacija je toliko čvrsta da smo s visokim nivoom samosvijesti spremni to pitanje testirati i u međunarodnim okvirima, na temelju međunarodnog prava. Crnogorska strana uporno izbjegava međunarodno sučeljavanje argumenata, svjesna činjenice da će, pristane li na takav put – izgubiti brod, a pri tome i međunarodni kredibilitet“, rekao je Grlić Radman.

U odgovoru na pitanje o logoru Lora u Splitu, gdje je tijekom rata 90-ih godina stradalo 14 pripadnika bivše JNA iz Nikšićko-šavničke grupe, Grlić Radman naglašava da to nije otvoreno pitanje, već pravosudno procesuiran slučaj.

„Prvno, ne postoji i nikad nije postojao nikakav “logor Lora”. Drugo, to o čemu govorite nije otvoreno pitanje. To je narativ koji cilja na izjednačavanje agresora i žrtve. Sve oko događanja u zatvoru u Lori je procesuirano i presuđeno, te je u domenu pravosudnog postupanja, što niti je moguće, niti potrebno komentirati. Smatram kako treba razjasniti da je to pokušaj izjednačavanja, i najblaže rečeno je provokacija i nije blagotvorno za bitnije iskorake u našim odnosima“.

Na kraju je poručio da Hrvatska ostaje dosljedna u podršci europskom putu Crne Gore, ali uz jasan stav o zaštiti nacionalnih interesa i poštivanju međunarodnog prava.

“Dobrosusjedski odnosi i europske vrijednosti temelj su na kojima ćemo graditi budućnost naših odnosa,” zaključio je on.

Grlić Radman u Crnoj Gori boravi na dvodnevnoj konferenciju “Europska narodna partija kao pokretač proširenja Europske unije (EU) na Zapadni Balkan”, koja koja se održava u Podgorici a čiji će domaćin Bošnjačka stranka.

