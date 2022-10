Podijeli:







Ministar Grlić Radman kazao je da bi potez visokog predstavnika međunarodne zajednice za BiH Christiana Schmidta u nedjelju, kada je nametnuo izmjene izbornog zakona koje se odnose na ustroj i funkcioniranje Doma naroda parlamenta Federacije BiH i način donošenja odluka, mogao biti prvi korak prema reformi izbornog sustava u toj zemlji. Pohvalio ga je i kazao da je on učinio sve što njegovi prethodnici nisu.

“Najvažnije je da će Hrvati biti zastupljeni i sudjelovati u izboru Predsjednika i dvojice dopredsjednika Federacije. To je važno i to je prvi korak. Sada treba osigurati put za nastavne reforme koje stoje u izbornom zakonu, ali i u Ustavu”, izjavio je Grlić Radman tijekom razgovora za HRT.

Govoreći o predstojećem putu BiH u EU-u osvrnuo se na sastanak u Bruxellesu i “posljednji dokument od 11. lipnja kojega je inicirao predsjednik Vlade”.

“Jedan od zaključaka je što prije formiranje vlade, ali i ispunjavanje nužnih promjena u izbornom zakonu kako bi to bila polazna osnova, odnosno uvjet za ispunjavanje uvjeta za stjecanje kandidacijskog statusa BiH za članstvo u EU-u. Mislim da će to biti korak naprijed imajući u vidu činjenicu da je BiH zatražila članstvo prije šest godina. Ovo je možda dobar trenutak da se to dogodi”, izjavio je.

Ministar vanjskih poslova komentirao je i izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića.

“Svojim prostačkim vokabularom zagađuje i na neki način toliko pojednostavljuje cijelu stvar u jednom ozbiljnom političkom trenutku za cijelu BiH. I stvarno, kada vidimo koji su bili napori i da rezultate imamo, jer treba slušati što kažu predstavnici Hrvata u BiH, onda možemo samo reći da je nažalost predsjednik Milanović običan blefer i politički dezorijentiran čovjek koji se sada našao u živom pijesku vlastitih laži, zabluda i krivih procjena. Vratimo se unazad i sjetimo se da je 2006., 2010. i 2014. godine podržavao Željka Komšića, a vjerojatno i 2018. godine. Prema tome, ono što se ovdje napravilo, ova Vlada u zadnjih nekoliko godina, a posebno u zadnjih nekoliko mjeseci, to je sve ono što je predsjednik Milanović trebao napraviti svojim angažmanom u jedno izrazito važno, formativno vrijeme, kada je bila mogućnost njegovog osobnog angažmana, čak i u vrijeme kada je on bio premijer”, izjavio je Grlić Radman.

Istaknuo je da je Milanović širio određene tenzije. Prisjeća se, kaže, da je Milanovića 1990. godine postavio za načelnika odjela za mir i sigurnost. Tu sam vjerojatno pogriješio jer niti mira niti sigurnosti s njim, kazao je.

“Početkom 2000. godine kao Račanov batler i ulizica je pogrdnim riječima govorio o Hrvatima u BiH. Ne želim to niti iznijeti. Svjedok sam toga razdoblja kako se Milanović odnosio. Prema tome, treba se pokriti po ušima i šutiti i zahvaliti hrvatskoj Vladi što je učinila tolike napore i podržati zapravo sve ono što će kasnije uslijediti”, rekao je Grlić Radman.

Na pitanje je li Schmidt mogao učiniti više jer bonske ovlasti jesu veće, Grlić Radman uzvraća da je ono što je učinio Schmidt stvarno revolucionarna odluka. Smatra da Schmidt nije imao veliku potporu, a podsjetio je i na prosvjede u srpnju. Spomenuo je i posjet turskog predsjednika BiH i Hrvatskoj te kazao da je Milanović pozvao Recepa Erdogana.

“Milanović izvan granica RH nije učinio ništa. Nije napisao nijedno pismo. Nije s nikim razgovarao na svojoj razini. Kada se susrećemo s drugim dužnosnicima, tu sramotu i štetu koju je nanio, mi moramo pravdati na način da su to institucije i demokracija. Mi moramo skupljati sve krhotine koje je on polomio, a koje rade veliku reputacijsku štetu Republici Hrvatskoj”, zaključio je šef hrvatske diplomacije.

