Oglas

"konstruktivni sastanak"

Grlić Radman na sastanku sa Schmidtom potvrdio podršku za europski put BiH

author
Hina
|
20. pro. 2025. 16:57
Gordan Grlić Radman
ANGELA WEISS / AFP / ANGELA WEISS / AFP

Hrvatska čvrsto podupire članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, rekao je hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman na društvenoj platformi X nakon što se u Zagrebu u subotu sastao s Visokim predstavnikom za BiH Christianom Schmidtom.

Oglas

"Ponovio sam čvrstu podršku Hrvatske za Dejtonski mirovni sporazum i europski put Bosne i Hercegovine", napisao je Gordan Grlić Radman. Sastanak s Christianom Schmidtom je opisao kao "veoma konstruktivan".

Dodao je da su se u razgovoru usredotočili na političko predstavništvo Hrvata, izborno zakonodavstvo i očuvanje ustavnog poretka.

Hrvati, kojih je tri puta manje nego Bošnjaka u Federaciji BiH, ističu da ih brojniji Bošnjaci preglasavaju, što se zbilo već četiri puta na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH u koje je bošnjačkim glasovima izabran Željko Komšić

"Hrvatska ostaje najčvršći zagovornik stabilnosti i gospodarskog prosperiteta u susjednoj Bosni i Hercegovini, neprestano promičući dijalog, institucionalnu funkcionalnost i jednakost svih triju konstitutivnih naroda", rekao je šef hrvatske diplomacije.

Daytonsko-pariški sporazum parafiran je u 24. studenog u Daytonu u američkoj saveznoj državi Ohio, a potpisan u Parizu 14. prosinca 1995.. Njime je završen rat u Bosni i Hercegovini koji je odnio više od 100 tisuća života i raselio dva milijuna ljudi. 

Teme
BiH Bosna i Hercegovina Daytonski mirovni sporazum Gordan Grlić Radman Hrvatska vanjska politika

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ