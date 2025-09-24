Grlić Radman s iračkim ministrom razgovarao o energetskoj suradnji

REUTERS / Kylie Cooper

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u utorak se u New Yorku sastao s iračkim šefom diplomacije s kojim je razgovarao o energetskoj suradnji dviju država, a na marginama Opće skupštine UN-a susreo se i s ministricom vanjskih poslova Gruzije.

Grlić Radman se s Fuadom Huseinom sastao na marginama 80. Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

S iračkim kolegom razgovarao je o "stabilnosti na Bliskom istoku, potencijalnim doprinosima Hrvatske obnovi Iraka, energetskoj suradnji kroz JANAF i LNG terminal" te o obrambenoj suradnji, napisao je ministar na platformi X.

Najavio je da će se o tim temama razgovarati i tijekom njegovog nadolazećeg posjeta Iraku koji je predviđen za kraj listopada.



Grlić Radman se u New Yorku sastao i s gruzijskom ministricom vanjskih poslova Makom Bočorišvili s kojom je razgovarao o putu njezine zemlje prema članstvu u Europskoj uniji, "važnosti demokratskih standarda i ljudskih prava” te o nastavku otvorenog dijaloga dviju zemalja.

Hrvatski ministar u srijedu će sudjelovati na sastanku ministara vanjskih poslova država članica EU-a i zapadnog Balkana u talijanskoj stalnoj misiji pri UN-u, a u ime premijera prisustvovat će petom sastanku na vrhu Krimske platforme.

Središnji događaj hrvatske diplomacije na Općoj skupštini skup je 'Missing Persons in Armed Conflict: Advancing the Search for Answers' ('Nestali u oružanim sukobima: Unaprjeđenje potrage za odgovorima'), koji Hrvatska organizira na visokoj razini.