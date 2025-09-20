Grlić Radman na 80. zasjedanju Opće skupštine UN-a

Posjet Sjedinjenim Američkim Državama ministar će iskoristiti i za susret s Hrvatima u toj zemlji. Dočekat će ga članovi Hrvatskog kulturnog kluba Kardinal Stepinac u Montvilleu u New Jerseyju, kluba Istra u Queensu u New Yorku, a u tom će gradu biti i na svetoj misi u hrvatskoj župi sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela.