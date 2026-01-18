Grlić Radman: SAD i EU su strukturno vezane, dijalog je najvažniji u ovom trenutku

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman dao je izjavu novinarima na Zrinjevcu povodom najavljenog američkog nametanja carina europskim državama koje podržavaju danski suverenitet nad Grenlandom.
"Stajalište vlade ste vidjeli danas o Grenlandu. Saveznici unutar NATO-a moraju se međusobno poštivati, baš kao i suverenitet Danske i naroda Grenlanda. Nametanje tarifa, odnosno carina na neke zemlje članice EU ne bi trebale doprinositi eskalaciji, odnosno... Upravo bi trebalo izbjegavati narušavanje uravnoteženosti između Europe i SAD-a. Govorimo o trgovinskom odnosu."
"SAD i EU su strukturno vezane, naslonjene jedna na drugu ne samo trgovinski, nego i sigurnosno. Sigurnosni aspekt ovisi o snazi transatlantske veze. Tako da mislimo da je ovo najavljeno nametanje tarifa na nekoliko zemalja članica... Mislim da je u pitanju osam. Treba sigurno razmatrati. Mislim da je dijalog najvažniji u ovom trenutku, razboritost u postupanju i mi isto tako pozivamo na deeskalaciju," kazao je Radman, a prenosi Dnevnik.hr.
"Kao što sam rekao pitanje Grenlanda, pitanje suverenosti... Znate da smo mi neki dan obilježili dan međunarodnog priznanja Hrvatske. To je nama izuzetno važno bilo prije 34 godine. Bili smo sretni kada nas je međunarodna zajednica priznala. Hrvatska zna jako dobro što znači međunarodno priznanje. I osobito kasnija mirna reintegracija okupiranih teritorija u ustavno-pravni poredak RH. To je ono što je sada aktualno", kazao je Radman.
Novinari su pitali Radmana što se može očekivati idućih sati, idućih dana, kakvi se sve razgovori vode u vrhu Europske unije vezano za Trumpove najave carina.
"Moramo pokazati solidarnost. Treba vidjeti kako ćemo reagirati. Moramo voditi računa da je to samo najava, što podrazumijeva da treba razgovarati. Uspostaviti komunikaciju kvalitetnu. I tražiti zajedničko rješenje. Transatlantska veza ovisi o jedinstvu EU i SAD, a Hrvatska kao članica i EU i NATO-a - mi želimo podržati svaki smjer, ali koji ima iskoordinirani karakter", odgovorio je ministar.
