Grmoja: DORH je lagao, moju prijavu proglasili su anonimnom jer navodno nisu mogli pročitati moj potpis
Mostov Nikola Grmoja gostovao je u Novom danu gdje je s našom Ninom Kljenak komentirao aferu koja trenutno trese Hrvatski skijaški savez, te kako je ona vezana uz širu političku scenu u državi.
Nakon najnovije afere koja se veže uz Hrvatski skijaški savez te njejgovog čelnika Vedrana Pavleka, Mostov zastupnik Nikola Grmoja se pita:
"Što rade naše institucije, gdje je odgovornost Hrvatskog olimpijskog odbora, gdje je odgovornost Porezne uprave? Evo neki zastupnici govore o Zakonu o porijeklu imovine, ali neovisno o Zakonu o porijeklu imovine, Porezna uprava bi trebala istraživati nesrazmjer imovine, dakle, očito je da Porezna uprava ne radi svoj posao, i da su u Hrvatskoj očito moguće ovakve krađe, ovo je nevjerojatno."
"Ja sam, evo, vidio podatak da je proračun Hrvatskog skijaškog saveza veći od proračuna Slovenskog skijaškog saveza. A znamo kakva je Slovenija velesila u skijanju, mi smo imali, imamo nešto mladih novih skijaša, ali imali smo zapravo samo jednu obitelj na kojoj možemo temeljiti svoje skijanje i da se toliki novac slijevao, da je toliki novac nestajao iz Hrvatskog skijaškog saveza, da nitko nije ništa znao iz Hrvatskog olimpijskog odbora, da Porezna uprava nije odradila svoj posao i da evo mi tek saznajemo sada u biti razmjere te korupcije."
Grmoja kaže da trenutna situacija samo potvrđuje ono što Most cijelo vrijeme govori: "A to je da bi Hrvatska bila, ja sam uvjeren u to, mi smo ionako, evo sada, s ovolikom korupcijom jedna, hajmo reći relativno uspješna zemlja. S obzirom da nemamo velik broj stanovnika, da imamo tolike potencijale, turistički smo jako razvijeni. Zamislite sada da se ovo u Hrvatskoj ne događa, kako bi živjeli naši umirovljenici, koliko bi naše zdravstvo bilo bolje, naš školski sustav..."
Spominje i aferu s odlaganjem opasnog otpada u Lici, na koju je upozoravao njegov stranački kolega Troskot. Grmoja kaže:
"Tu nije poduzeo ništa hrvatski DORH, dakle glavni državni odvjetnik Turudić, ja sam ga jednom prilikom prozivao i on mi je rekao 'kao vi upozoravate na korupciju, a nikad niste podigli kaznenu prijavu'. To je bila poruka meni, nije dovoljno valjda što zastupnik javno o nečem govori, i ne bi DORH valjda trebao postupati na temelju onoga što zastupnici iznose u javnosti, al hajmo staviti sad na stranu tu opasku Turudićevu prema meni."
Grmoja naglašava: "Glavni državni odvjetnik je lagao - ja sam podigao kaznenu prijavu, došao sam sa medijima, sa novinarima ispred DORH-a i znate što su napravili? Okarakterizirali su tu moju kaznenu prijavu kao anonimnu, jer navodno nisu mogli pročitati moj potpis. Nije dakle bilo dovoljno što sam ja tamo došao, što sam u pisarnici DORH-a potpisao da predajem kaznenu prijavu."
Ističe da zna zašto je tome tako: "Jer sam ja tu kaznenu prijavu podigao protiv osobe koja je povezana i s aferom "Plin za cent". Evo, neka sada DORH ponovno provjeri tu kaznenu prijavu, a ja ću ostaviti na maštu vaših gledatelja i na vašu maštu, protiv koga je usmjerena bila ta kaznena prijava, samo ću reći da je to čovjek koji je možda moćniji od premijera Republike Hrvatske." Njegovim riječima, tim čovjekom se nitko više ne bavi, a očito, tvrdi Grmoja, ima ogroman utjecaj i na hrvatsku politiku: "Nije to samo pitanje HDZ-a i DP-a, to je pitanje i ljevice, jer kad god se otvorila neka afera vezana uz tog čovjeka, predsjednik Republike Zoran Milanović ga je branio."
Kako će Vlada reagirati na aferu s Hrvatskim skijaškim savezom?
"Ja sam uvjeren da će ministar i ova Vlada učiniti sve da ovakva ili slična afera, da se za nju ne sazna i da ne završi u medijima. To je jedino što je njihov interes, ne da se ovakve afere ne događaju, nego da nešto ovakvo ne završi u medijima kako vladajuća stranka od toga ne bi imala štetu. Ali ponovno želim naglasiti - pitanje korupcije u Hrvatskoj nije samo pitanje vladajućeg HDZ-a, to je pitanje mentaliteta."
"Ja neću ovdje kod vas gostovati i govoriti nešto što miluje uši hrvatskih birača. Oni snose veliku odgovornost, hrvatski građani, hrvatski birači - jer nagrađuju korupciju, biraju korupciju, neizlaženjem na izbore podržavaju korupciju, glasaju 30 godina za iste političke stranke. Ja tu svrstavam i HDZ i SDP, i ove satelite SDP-a na ljevici, jer smo vidjeli da u zadnje vrijeme imamo veliki broj afera i lijevih političkih stranaka i ovdje je samo pitanje koliko je tko bio na vlasti, jer bi isto bilo, dakle ovo se događalo i u vrijeme SDP-a, ovo u Hrvatskom skijaškom savezu", ističe Nikola Grmoja.
