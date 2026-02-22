Grmoja: "Hrvatska ne smije postati sabirno mjesto promašenih europskih politika"

"Most, kojeg kao predsjednik predvodim, jedina je relevantna politička snaga koja zagovara jasnu, dosljednu i hrabru politiku prema svima koji su ilegalno prešli našu granicu, a ta se politika može sažeti u jednu jednu riječ: DEPORTACIJA. Ne iz mržnje, nego iz poštovanja prema zakonima i prema vlastitoj državi. Jer kao što nitko u naše domove ne može ulaziti nepozvan kroz prozor, tako nitko ne može mimo graničnih prijelaza i bez poštivanja procedura ulaziti u Republiku Hrvatsku."