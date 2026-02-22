Grmoja: "Hrvatska ne smije postati sabirno mjesto promašenih europskih politika"

Nikola Grmoja komentirao je današnji prosvjed građana protiv gradnje centra za migrante u općini Plitvička jezera, upozorivši kako država koja ne kontrolira svoje granice ne kontrolira ni svoju sudbinu.
"Podrška našim ljudima koji su danas mirno i dostojanstveno prosvjedovali protiv gradnje centra za migrante u općini Plitvička jezera. Oni su pokazali ono što politika u Zagrebu često zaboravlja, da Hrvatska nije ničiji eksperimentalni poligon za tuđe migracijske politike, nego domovina Hrvatica i Hrvata i svih građana koji ovdje žive, rade i odgajaju svoju djecu", stoji u priopćenju Nikole Grmoje koje prenosimo u nastavku u cijelosti.
"Most, kojeg kao predsjednik predvodim, jedina je relevantna politička snaga koja zagovara jasnu, dosljednu i hrabru politiku prema svima koji su ilegalno prešli našu granicu, a ta se politika može sažeti u jednu jednu riječ: DEPORTACIJA. Ne iz mržnje, nego iz poštovanja prema zakonima i prema vlastitoj državi. Jer kao što nitko u naše domove ne može ulaziti nepozvan kroz prozor, tako nitko ne može mimo graničnih prijelaza i bez poštivanja procedura ulaziti u Republiku Hrvatsku."
"Posebno je neprihvatljivo da oni koji su jednom ilegalno pokušali ući u našu Domovinu, a potom zatražili azil, sada na temelju Pakta o migracijama, koji je prihvatila Plenkovićeva Vlada, budu vraćani u Hrvatsku i trajno smještani u centre na teret hrvatskih građana."
"Hrvatska ne smije postati sabirno mjesto promašenih europskih politika, niti naši ljudi smiju biti ti koji će plaćati cijenu tuđih odluka. Država koja ne kontrolira svoje granice ne kontrolira ni svoju sudbinu."
"A narod koji šuti dok mu se odluke nameću bez pitanja, polako gubi pravo odlučivati o vlastitoj budućnosti. Zato ćemo biti snažan glas onih koji ne pristaju na takvu politiku i bore se da Hrvatska ostane zemlja reda i sigurnosti u kojoj se čuva hrvatski identitet", stoji u priopćenju.
