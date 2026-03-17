Marokanac koji je napao policajku u Zagrebu ne ide u zatvor, evo presude

Marokanac Hamza O. (33) koji je krajem lipnja prošle godine pretukao policajku na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu, neće u zatvor.
Kako doznaju 24sata, u ponedjeljak je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina. To znači da neće ići u zatvor ako u sljedećih pet godina ne počini novo kazneno djelo.
Već je pušten iz istražnog zatvora u kojemu se nalazio od 30. lipnja prošle godine. Sud mu je izrekao i sigurnosnu mjeru liječenja od ovisnosti.
Zagrebačko tužiteljstvo teretilo ga je za prisilu prema službenoj osobi, za što je zapriječena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.
"Ja sam pošten, miran čovjek. U Hrvatskoj boravim od 2013. godine te sam radio po autopraonicama i vulkanizerima. Tog dana policajka je mene udarila pa sam poludio. Kad ne pijem i ništa ne konzumiram nisam takav", branio se Marokanac, pišu 24sata.
Podsjetimo, policajka mu je uzimala podatke kad ju je iznenada udario šakom, a potom i glavom u zid. Navodno je potom pala na pod, a dok je stajao kraj nje, naišla je čistačica pa se dao u bijeg.
Policajki je nakon napada ukazana pomoć u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je lakše ozljeđena. Osumnjičenika su pronašli istu večer u Trnju, ali se opirao uhićenju, pa je policija morala primijeniti i sredstva prisile.
PROČITAJTE JOŠ
