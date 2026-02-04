Grmoja: Ljevica je napravila dvije strateške pogleške

Predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja (Most) bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao aktualne teme. Na početku je otkrio koliko postupak blokade izbora predsjednika Vrhovnog suda može trajati.
"To se sigurno neće pitati mene jer moja je uloga da sazovem sjednicu i da vršim određeni pritisak da se donosi mišljenje. Mislim da nije korektno prema saslušanim kandidatima i prema hrvatskom pravosuđu da nema čelnog čovjeka na toj poziciji i mislim da ovaj Plenkovićev manevar, gdje su vezali izbor sudaca Ustavnog suda i izbor predsjednika Vrhovnog suda nikako nije dobar", rekao je Grmoja i dodao da je ljevica napravila dvije strateške pogreške.
Dvije greške ljevice
"Prva je kada smo dobili dokument od Uskoka, koji kompromitira Mirnu Matić koja figurira kao Milanovićeva kandidatkinja, što nisu praktički odmah rekli da oni nemaju s tim ništa. Druga je bila kad sam sazvao sjednicu, oni su pola sata prije te sjednice otišli na pregovore oko Ustavnog suda, čime su i oni u očima javnosti vezali ta dva suda", rekao je Grmoja i nastavio:
"Sad smo ušli u jednu političku borbu gdje jedna i druga strana rade stvari koje ne bi trebala raditi. Ovo je borba za prevlasti i toga građani moraju biti svjesni. Ovo je poruka i svim mladim ljudima koji se nalaze u sustavu pravosuđa. Dakle, nije važno koliko ste dobri, nije važno jeste li čisti - ako ste unutar stranačke kvote onda je dobro, ako niste onda ste u problemu."
Uranjena izborna kampanja
Grmoja je odgovorio i zašto situacija, više od dvije godine prije izbora, izgleda kao žestoka predizborna kampanja.
"Mislim da je to zbog toga što HDZ katastrofalno stoji, da im brojke ne idu u prilog", smatra Grmoja i dodaje:
"HDZ-u odgovara da se pumpa Možemo jer je Možemo puno manje opasan za njih i HDZ se može bildati na njima jer nemaju rezultate u Zagrebu, a u nekim stvarima su preradikalni. Najveći gubitnik tu je SDP, ako ćemo govoriti o gubitnicima. SDP ispada druga violina Možemo", rekao je Grmoja i dodao da su političari preko leđa rukometaša ušli u političku kampanju.
"Rukometaši, kao glavni akteri, su stavljeni u drugi plan. Mislim da je to žalosno i da se većini ljudi takvo politikantstvo gadi. Nitko ne govori da vi morate slušati Thompsona da biste bili domoljub, ali ako vi dečkima koji su ostvarili ovakav rezultat određujete koga će oni slušati - odakle vam pravo", ističe Grmoja.
Odgovorio je i na pitanje zašto na Trgu nije izvedena "Bojna Čavoglave" i je li Plenković utjecao na to.
"To sada možemo samo špekulirati. Prije godinu dana je isto Thompson nastupao i nije pjevao tu pjesmu", kaže Grmoja.
"Plenković nas ne podnosi jer se nikad nismo prodali"
Grmoja je otkrio i bi li Most bio spreman na suradnju s HDZ-om na idućim izborima.
"Mi se nikad nećemo prodati i nismo i zato nas Plenković i ne podnosi. Vezano uz izbore koji dolaze imat ćemo konkretne zahtjeve i s njima ćemo prvo izaći pred građane, a onda ćemo vidjeti kakav je sastav Sabora. Plenković sigurno neće dobiti ruke Mosta da bude ponovno hrvatski premijer", zaključio je Grmoja.
