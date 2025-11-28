Grmoja: Misterij je zašto je Plenković uopće postavio Mikulića za glavnog državnog inspektora

"Ne znam jesu li ljudi svjesni što se dogodilo, radi se o čovjeku koji je zadužen za nadzor zakonitosti u svim ključnim resorima. Praktički, jedan od ključnih ljudi u državi rekao je da će za mito zažmiriti na odlaganje opasnog ilegalnog otpada. Kada ugrožavate zdravlje građana s takve funkcije, to je strašno", rekao je za HRT Nikola Grmoja, predsjednik Odbora za pravosuđe (Most).