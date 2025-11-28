Nižu se reakcije
Grmoja: Misterij je zašto je Plenković uopće postavio Mikulića za glavnog državnog inspektora
Smjenu i uhićenje bivšeg glavnog inspektora za program HTV-a komentirao je Nikola Grmoja, predsjednik Odbora za pravosuđe (Most). Kazao je kako bi u zemlji s visokim demokratskim standardima, nakon ovakvog događaja, premijer morao dati ostavku.
"Ne znam jesu li ljudi svjesni što se dogodilo, radi se o čovjeku koji je zadužen za nadzor zakonitosti u svim ključnim resorima. Praktički, jedan od ključnih ljudi u državi rekao je da će za mito zažmiriti na odlaganje opasnog ilegalnog otpada. Kada ugrožavate zdravlje građana s takve funkcije, to je strašno", rekao je za HRT Nikola Grmoja, predsjednik Odbora za pravosuđe (Most).
"Jedan ogroman udarac i potres u Vladi", ustvrdio je Grmoja.
Istaknuo je kako je misterij zašto je premijer Plenković uopće postavio Mikulića za glavnog državnog inspektora kao i da je tako dugo opstao na toj funkciji.
Kazao je kako se ne zna što stoji iza smjene ključnih ljudi državnih tvrtki i institucija, kao niti hoće li još netko biti obuhvaćen istragama.
"Nevjerojatno mi je da premijer ide u nešto što je mogao predstaviti kao okretanje novim ljudima, nešto pozitivno, čitam da ni ministri za to nisu znali, što pokazuje da se s tim žurilo. Svakako nije dobro izvedeno", rekao je Grmoja.
"Osobno znam za niz kaznenih prijava koje su utemeljene, na temelju kojih, velike glave mogu pasti. To što je pao Andrija Mikulić ne govori ništa o učinkovitosti hrvatskog pravosuđa, taj čovjek nije smio ni postati državni inspektor. Sretniji bih bio da naše institucije puno neovisnije i snažnije djeluju", rekao je Grmoja.
Na pitanje misli li da će uhićenja izazvati potrese u Vladi, Grmoja je rekao kako bi u državi s visokim demokratskim standardima premijer morao dati ostavku.
"Hoće li ovo dovesti do pada Vlade, to pitanje trebate postaviti DP-u, manjinama, Vesni Vučemilović, Hrebaku...Oni su ti koji mogu dovesti do prijevremenih izbora", poručio je Grmoja.
"HDZ i lijeva oporba navikli da se na ključne pozicije imenuju kompromitirane osobe"
Grmoja je kazao kako sjednicu Odbora za pravosuđe nije sazvao niti planira postupiti po zahtjevu lijeve oporbe.
"Kao predsjednik Odbora, nakon što su se pojavile informacije da je glavna kandidatkinja bivšeg supruga upozorila da se protiv njega vode izvidi, od USKOK-a sam zatražio da mi dostave informacije ako su točne. Lijeva oporbe skuplja potpise, ne želi čekati odgovor USKOK-a i traži saslušanje kandidata. Ne želim to napraviti, želim da građani imaju potpune informacije", rekao je Grmoja.
Kazao je kako je u međuvremenu dobio odgovor USKOK-a te će danas upoznati članove Odbora s njegovim sadržajem i donijeti odluku o sazivanju sjednice. Tvrdi da Poslovnik nije prekršen. Naime, prema njemu, sjednicu mora sazvati u roku osam dana.
"Neću izlaziti s detaljima, ono što tamo stoji nije ohrabrujuće za tu kandidatkinju", rekao je Grmoja.
Kazao je kako su i HDZ i lijeva oporba navikli da se, na uštrb građana, na ključne pozicije imenuju komprimitirane osobe.
"Dok sam ja predsjednik Odbora za pravosuđe, to neće proći!", poručio je.
