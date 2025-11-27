I ministri ostali iznenađeni velikom Plenkovićevom čistkom u državnim tvrtkama. Evo detalja

Inače, on je već kažnjen 2024. jer je uz svoju plaću primao i dodatne naknade. Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa je na sjednici ustanovilo kako je uz plaću primao i dodatne naknade. Čutura je inače u Upravu Lutrije kao član došao u prosincu 2018. Prije toga je, prema podacima na Poslovnoj Hrvatskoj, od 2004. do 2010. bio direktor privatne tvrtke, ugašene 2013. Vlada mu je nakon provedenog javnog natječaja u listopadu 2022. povjerila novi mandat predsjednika Uprave, čije je upravljanje privremeno preuzeo u svibnju, nakon iznenadne smjene dotadašnjeg predsjednika Uprave Marija Muse. Imovinska kartica kaže da mu je neto plaća u Lutriji bila 3865,21 euro.