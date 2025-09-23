Grmoja: U Ini se pokušava ugušiti glas radnika

Sindikalni predstavnik Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske Boris Cerovac rekao je kako su se plaće i uvjeti rada radnike u Ini srozale posljednjih desetak godina, a da tri sindikata u Ini s kojima Uprava pregovara očito "jako dobro" surađuje s poslodavcem, ali na štetu radnika. Zato su, ističe, izbori i provedeni kako bi se Nezavisni sindikat radnika Hrvatske izostavio iz te priče. I on je upozorio na strane radnike, ali kaže, ne zbog toga što imaju nešto protiv njih, nego da se najprije iskoriste naše mogućnosti i naši resursi.