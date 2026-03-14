Guardian: Hrvatska bi mogla profitirati od krize na Bliskom istoku

Dionice internetske turističke agencije On the Beach pale su u četvrtak i do 13% nakon što je kompanija suspendirala godišnju prognozu dobiti zbog "nepoznatog“ trajanja i ishoda rata te njegovog dugoročnog utjecaja na putovanja. Investitorima je poručeno da je već zabilježeno "značajno usporavanje“ rezervacija za destinacije poput Turske, Cipra i Egipta.