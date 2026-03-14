Guardian: Hrvatska bi mogla profitirati od krize na Bliskom istoku
Turisti koji su ovog ljeta planirali putovati u istočni Mediteran sada premještaju svoje odmore na zapad Mediterana i Karibe zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, kažu turističke kompanije.
Putnici iz Ujedinjenog Kraljevstva i kontinentalne Europe sve češće mijenjaju destinacije za odmor – umjesto Cipra, Turske i Grčke biraju Italiju, Španjolsku, Maltu i Hrvatsku – dok se područja oko Bliskog istoka suočava s otkazivanjima letova i zatvaranjem zračnog prostora, piše The Guardian.
Tui, najveći europski organizator putovanja, priopćio je da je posljednjih dana naglo porasla potražnja za ljetovanjima u Španjolskoj, Portugalu, Grčkoj i na Zelenortskim Otocima, jer se putnici odlučuju za "poznatije i lakše dostupne destinacije“.
"Iako bilježimo određeni broj otkazivanja u pogođenim područjima, trenutno ih nadmašuje broj putnika koji odlučuju promijeniti svoje planove“, rekao je Neil Swanson, direktor u Tuiu.
Jonathon Woodall-Johnston iz Hays Travela, turističke agencije koja je preuzela dio poslovnica propalog Thomas Cooka, dodao je da potražnja posebno snažno raste za putovanja u Italiju, Maltu i Hrvatsku.
Sve više ljudi također razmatra ljetovanje preko Atlantika, pokušavajući izbjeći moguće poremećaje u zračnom prometu.
"Bilježimo posebno veliku potražnju za našim izravnim dalekim letovima prema Karibima, posebno za Dominikansku Republiku i Jamajku“, rekao je Swanson.
Mark Duguid iz turističkog operatera Kuoni iz Surreya rekao je da je interes za Karibe "izvan svih očekivanja“ za putovanja u nadolazećim tjednima.
"Ono što vidimo su ogromna povećanja cijena letova jer je broj preostalih sjedala ograničen – govorimo o poskupljenju od oko 1.000 funti po osobi za mjesto u ekonomskoj klasi, što mnogim putnicima takav odmor čini preskupim.“
Prije tjedan dana najjeftiniji povratni letovi iz Londona za Antigvu i Barbudu za posljednji tjedan ožujka koštali su 720 funti, prema podacima Googlea o praćenju cijena. U međuvremenu je cijena porasla za 27% na 917 funti.
Sve to dolazi u trenutku kada turistička industrija počinje zbrajati troškove sukoba na Bliskom istoku.
Dionice internetske turističke agencije On the Beach pale su u četvrtak i do 13% nakon što je kompanija suspendirala godišnju prognozu dobiti zbog "nepoznatog“ trajanja i ishoda rata te njegovog dugoročnog utjecaja na putovanja. Investitorima je poručeno da je već zabilježeno "značajno usporavanje“ rezervacija za destinacije poput Turske, Cipra i Egipta.
On the Beach također navodi da je došlo do usporavanja rezervacija za Grčku, gdje je turizam temelj gospodarstva. Međutim, Tui kaže da je posljednjih dana zabilježio snažnu potražnju za odmorima u Grčkoj.
Dionice drugih turističkih kompanija također su pale nakon američko-izraelskog napada na Iran: dionice easyJeta pale su 16%, a Jet2 oko 10%.
Konkurentska internetska agencija Loveholidays, za koju se očekivalo da će biti prvo veliko uvrštenje na Londonskoj burzi 2026., sada navodno razmatra odgodu izlaska na burzu, piše Financial Times.
U međuvremenu, turistička industrija Bliskog istoka gotovo je paralizirana sukobom, a britansko Ministarstvo vanjskih poslova savjetuje građanima da ne putuju u Ujedinjene Arapske Emirate, Jordan, Katar, Bahrein i Oman.
British Airways otkazao je sezonsku liniju između londonskog Heathrowa i Abu Dhabija barem do ‘kasnije ove godine’. Niskotarifni prijevoznik Wizz Air također je najavio da će oko polovice svojih kapaciteta na Bliskom istoku preusmjeriti prema europskim turističkim destinacijama i gradovima poput Hrvatske, Španjolske, Portugala i Italije sve do rujna.
Prema procjenama Svjetskog vijeća za putovanja i turizam, turistički sektor Bliskog istoka zbog rata gubi oko 600 milijuna dolara dnevno potrošnje posjetitelja. Prije izbijanja sukoba očekivalo se da će međunarodni turisti ove godine u toj regiji potrošiti oko 207 milijardi dolara.
