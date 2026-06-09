Habijan predstavio AI virtualnog asistenta za središnji državni portal: Evo o čemu je riječ

Naglasio je da će taj servis građanima biti dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu – vikendom, praznicima ili usred noći, čime se, kaže, u potpunosti eliminiraju ograničenja klasičnih radnih vremena šaltera. Dodao je i da taj servis služi kao izravan vodič kroz sustav e-Građani, uz maksimalnu zaštitu privatnosti.