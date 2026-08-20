Plenković: Voda u Gospiću je sigurna

Međutim, želim isto tako kazati i ključnu poruku koju potvrđuju ispitivanja Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, a on je: meritoran, da jasno javnosti, građanima, svima koji žele čuti, koji su ozbiljni, koji poštuju i vjeruju hrvatskim institucijama, a to je da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava u Gospiću i u Lici u potpunosti ispravna i sigurna. Mjerenja su redovita, pokazuju na svim lokacijama da je voda u potpunosti ispravna, tako da lažne informacije širenje straha, širenje panike, za zdravlje ljudi je prije svega neodgovorno, niti u jednom trenutku voda zbog otpada koji se nalazi na Bilajskoj cesti nije došla u pitanje tj. nisu primijećene u njoj nikakve tvari koje bi bile iznad uobičajenih razina koje su normalne za vodu koja se koristi u svim vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj.