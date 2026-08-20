sjednica vlade
Plenković: Voda u Gospiću je sigurna
Danas se održava sjednica Vlade RH na kojoj će se donijeti rješenje o odobrenju sredstava na teret zalihe ovogodišnjeg Državnog proračuna za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara na području Grada Omiša, kao i zaključak u vezi sa sanacijom posljedica požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Uvodno se ministrima obratio premijer Andrej Plenković.
"Na početku želim da još jednom izrazimo sućut obitelji preminule gospođe iz Bosne i Hercegovine u katastrofalnom požaru u Omišu, da izrazimo nadu za oporavak teško ozlijeđenih pacijenata, u ovom požaru koji su zbrinuti ili u KBC-u Split ili u traumatološkoj bolnici u Zagrebu i Klaićevoj bolnici. Nadamo se da će liječnička skrb i njega pomoći da se svi ozlijeđeni oporave", rekao je Plenković.
"Ovo je zahtjevna, izazovna protupožarna sezona, ne samo u Hrvatskoj, nego diljem Sredozemlja, i stoga želim pogotovo u vezi ovog katastrofalnog požara u Omišu zahvaliti u ime cijele Vlade, Hrvatskim vatrogascima, policajcima, Hrvatskoj vojsci, pripadnicima civilne zaštite, Hrvatske gorske službe spašavanja, Crvenog križa, liječničkom osoblju Lučkoj kapetaniji i svima koji su, naravno, i u gradu Omišu i gradonačelniku, županu Bobanu, svim službama koje su zaista izrazito požrtvovno u biti obranili Omiš i više od 15.000 ljudi koji žive u širem području Omiša, 12.000 turista koji su se prošlog tjedna našli na potezu Mimice-Lokva-Rogoznica-Omiš, i na taj način spriječili veće ljudske žrtve", kazao je Plenković, prenosi Index.
"Mi ćemo danas kao prvu točku sjednice Vlade donijeti odluku o odobrenju sredstava koja idu u iz proračunske zalihe izostalih rashoda u iznosu od 20 milijuna eura, za ublažavanje i sanaciju posljedica. To je, dakle, prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima, prije svega na području Omiša i njegove okolice", dodao je.
I tamo su naše kolege, ministrica Vučković, ministrica Hrstić i ministar Fabjan, priključiće im se kasnije i potpredsjednik Vlade Bačić, poruka Vlade u vezi situacije s otpadom. Građanima Gospića i cijele Ličko-senjske županije je vrlo jasna: pristupamo ovom problemu krajnje ozbiljno i odgovorno, suosjećamo s građanima Like koji nisu sami u ovoj borbi s posljedicama odloženoga otpada, kojima elemente i opasnoga otpada. Naši ciljevi kao Vlade su vrlo jasni: prioritet je zdravlje građana, uklanjanje izvora onečišćenja, utvrđivanje odgovornosti do kaznene odgovornosti onih koji su krivi za ovo odlaganje otpada koji nije bio predviđen na odlagalištu PPK Velebit. I naravno, jačanje sustava da se ovakve situacije ne ponove.
Međutim, želim isto tako kazati i ključnu poruku koju potvrđuju ispitivanja Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, a on je: meritoran, da jasno javnosti, građanima, svima koji žele čuti, koji su ozbiljni, koji poštuju i vjeruju hrvatskim institucijama, a to je da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava u Gospiću i u Lici u potpunosti ispravna i sigurna. Mjerenja su redovita, pokazuju na svim lokacijama da je voda u potpunosti ispravna, tako da lažne informacije širenje straha, širenje panike, za zdravlje ljudi je prije svega neodgovorno, niti u jednom trenutku voda zbog otpada koji se nalazi na Bilajskoj cesti nije došla u pitanje tj. nisu primijećene u njoj nikakve tvari koje bi bile iznad uobičajenih razina koje su normalne za vodu koja se koristi u svim vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj.
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