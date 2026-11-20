Vatrogasci iz Osima u četvrtak su pozvani u jedan stan u Castelfidardu u Italiji nakon što se pojavila fotografija na kojoj se činilo da velik piton izlazi iz WC školjke. Budući da su povjerovali kako je riječ o stvarnoj životinji, pokrenuta je potraga koja je trajala gotovo 48 sati, piše Upi.com.