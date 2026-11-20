ZMIJA U WC ŠKOLJCI
Gotovo dva dana tražili pitona po stanu, a onda otkrili tko je zapravo stajao iza fotografije
Fotografija pitona koji izlazi iz WC školjke pokrenula je dvodnevnu potragu u jednom talijanskom gradu, no pokazalo se da zmija nikada nije ni postojala – sliku je pomoću umjetne inteligencije izradio devetogodišnji dječak.
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Vatrogasci iz Osima u četvrtak su pozvani u jedan stan u Castelfidardu u Italiji nakon što se pojavila fotografija na kojoj se činilo da velik piton izlazi iz WC školjke. Budući da su povjerovali kako je riječ o stvarnoj životinji, pokrenuta je potraga koja je trajala gotovo 48 sati, piše Upi.com.
Vatrogasci su pretražili stan, ali nisu pronašli nikakav trag zmije. Pretpostavili su da je možda pobjegla kroz otvoren prozor.
Sljedećeg dana u potragu su se uključili i pripadnici šumarske policije (Carabinieri Forestali), odnosno službenici postrojbe CITES, specijalizirane za zaštitu egzotičnih životinjskih vrsta.
Potraga je obustavljena tek nakon što su istražitelji detaljnije pregledali fotografiju i utvrdili da je nastala uz pomoć umjetne inteligencije.
Dječak koji je odraslima prvi pokazao fotografiju priznao je da ju je sam izradio. Objasnio je da je bio u posjetu prijateljici u čijem je domu pomoću alata generativne umjetne inteligencije napravio sliku pitona koji izlazi iz WC školjke.
Vlasti su objavile da dječak zbog svoje dobi neće kazneno odgovarati.
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