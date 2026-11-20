GOLEME RAZLIKE
Od 12 do više od 4000 eura: Koliko automobilski divovi zarađuju na svakom prodanom vozilu?
Dobit proizvođača automobila po prodanom vozilu znatno se razlikuje, a najnoviji podaci pokazuju da pojedine kompanije zarađuju tisuće eura, dok Volkswagenu ostaje tek 12 eura po automobilu.
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Njemački proizvođač automobila Volkswagen trenutačno ostvaruje svega 12 eura dobiti po prodanom vozilu, pokazuje studija Centra za upravljanje u automobilskoj industriji (CAM). Slabu profitabilnost kompanije ponajprije objašnjavaju jednokratni troškovi koji ukupno iznose 8,7 milijardi eura, prenosi HAK Revija.
Studija, objavljena u četvrtak, analizira poslovanje proizvođača u zahtjevnim tržišnim uvjetima. Volkswagen se, prema njezinim rezultatima, suočava s niskim profitnim maržama, dok je prosjek automobilske industrije znatno viši.
Prilagođena profitna marža od 3,8 posto upućuje na to da Volkswagen mora dodatno unaprijediti troškovnu strukturu i povećati profitabilnost kako bi dugoročno ostao konkurentan.
Pritisak na dobit, međutim, nije ograničen samo na Volkswagen. Automobilska industrija u cjelini bilježi slabije rezultate. Proizvođači su nakon prvih devet mjeseci ostvarili prosječni povrat od 3,6 posto, u usporedbi s četiri posto u istom razdoblju prošle godine. Pritom je čak dvije trećine kompanija zabilježilo pad dobiti.
"Kada dobit pada gotovo šest puta brže od prihoda, to je znak upozorenja za industriju", upozorio je Stefan Bratzel, direktor CAM-a.
Dodao je da bi transformacija industrije trebala biti snažnije usmjerena prema inovacijama koje donose zaradu i učinkovitijoj organizaciji poslovanja.
Mercedes prednjači po zaradi po automobilu
Prema studiji, prosječna dobit proizvođača iznosila je 1363 eura po prodanom automobilu. Godinu ranije bila je nešto viša i iznosila je 1409 eura.
Među proizvođačima koji su ostvarili najbolje rezultate ističe se Mercedes-Benz, koji je dobit po vozilu povećao za 31 posto, na 4198 eura. BMW je, s druge strane, zabilježio pad od približno trećine u odnosu na prethodnu godinu, na 3059 eura. I Toyota i General Motors ostvarili su rezultate iznad industrijskog prosjeka.
Američka Tesla ostvarila je 1335 eura dobiti po automobilu, što je neznatno ispod prosjeka industrije.
Ford, BYD, Chevrolet i Suzuki nalaze se u rasponu od 994 do 1254 eura dobiti po prodanom vozilu. Kineski proizvođači Geely, SAIC i Great Wall ostvarili su približno 700 eura, dok je Stellantis, krovna kompanija pod čijim je okriljem i Opel, zabilježio svega 250 eura.
Volkswagenove rezultate ipak treba promatrati u kontekstu troškova restrukturiranja kompanije, a u kratkom roku očekuje se njihov rast, piše Neue Kronen Zeitung.
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