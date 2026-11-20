Među proizvođačima koji su ostvarili najbolje rezultate ističe se Mercedes-Benz, koji je dobit po vozilu povećao za 31 posto, na 4198 eura. BMW je, s druge strane, zabilježio pad od približno trećine u odnosu na prethodnu godinu, na 3059 eura. I Toyota i General Motors ostvarili su rezultate iznad industrijskog prosjeka.