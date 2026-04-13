Hajdaš Dončić o mađarskim izborima: Svi autokrati prije ili kasnije padnu

Nakon što je čelnik oporbene stranke Tisza Peter Magyar na parlamentarnim izborima pobijedio dugogodišnjeg nacionalističkog čelnika Viktora Orbana, oglasio se SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić.
"Rezultati mađarskih izbora donose dvije jasne poruke Hrvatskoj. Prva: svaka vlast ima svoj kraj, a svi autokrati prije ili kasnije padnu. Druga: u politici su ključni interesi, a ne deklaracije. Promjena u Mađarskoj može biti dobra za Europu, ali tek treba vidjeti što ona znači za Hrvatsku.
Hoće li nova mađarska vlada pokazati stvarno partnerstvo prema Hrvatskoj i voditi energetsku politiku koja poštuje interese INA-e i naše države?
Andrej Plenković sada ima mogućnost to vrlo konkretno i testirati, ali samo ako odmah i javno zatraži izručenje Hernadija od nove mađarske vlade.
Hrvatski interesi moraju biti na prvom mjestu. Ovo je trenutak u kojem hrvatska Vlada i premijer polažu politički ispit", napisao je Siniša Hajdaš Dončić na Facebooku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
