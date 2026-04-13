Hajdaš Dončić o mađarskim izborima: Svi autokrati prije ili kasnije padnu

13. tra. 2026. 12:40
Nakon što je čelnik oporbene stranke Tisza Peter Magyar na parlamentarnim izborima pobijedio dugogodišnjeg nacionalističkog čelnika Viktora Orbana, oglasio se SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić.

"Rezultati mađarskih izbora donose dvije jasne poruke Hrvatskoj. Prva: svaka vlast ima svoj kraj, a svi autokrati prije ili kasnije padnu. Druga: u politici su ključni interesi, a ne deklaracije. Promjena u Mađarskoj može biti dobra za Europu, ali tek treba vidjeti što ona znači za Hrvatsku.

Hoće li nova mađarska vlada pokazati stvarno partnerstvo prema Hrvatskoj i voditi energetsku politiku koja poštuje interese INA-e i naše države?

Andrej Plenković sada ima mogućnost to vrlo konkretno i testirati, ali samo ako odmah i javno zatraži izručenje Hernadija od nove mađarske vlade.

Hrvatski interesi moraju biti na prvom mjestu. Ovo je trenutak u kojem hrvatska Vlada i premijer polažu politički ispit", napisao je Siniša Hajdaš Dončić na Facebooku.

