HAK: Magla i vjetar otežavaju promet, ograničenja na Jadranskoj magistrali, nesreća na A3

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Zbog jakog vjetra između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a zbog nesreće na A3 Bregana-Lipovac između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca vozi se jednim prometnim trakom, upozoravaju u subotu iz HAK-a

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Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti zemlje. Zastoji su povremeno mogući na dionicama cesta gdje traju radovi.

Vozače HAK podsjeća da u uvjetima smanjene vidljivosti voze s upaljenim svjetlima, prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.