Oglas

VOZITE OPREZNO

HAK: Magla i vjetar otežavaju promet, ograničenja na Jadranskoj magistrali, nesreća na A3

author
Hina
|
12. ruj. 2026. 10:54
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXSELL
PIXSELL

Zbog jakog vjetra između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a zbog nesreće na A3 Bregana-Lipovac između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca vozi se jednim prometnim trakom, upozoravaju u subotu iz HAK-a

Oglas

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti zemlje. Zastoji su povremeno mogući na dionicama cesta gdje traju radovi.

Vozače HAK podsjeća da u uvjetima smanjene vidljivosti voze s upaljenim svjetlima, prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Pročitajte još

Teme
hak stanje u prometu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ