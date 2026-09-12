VOZITE OPREZNO
HAK: Magla i vjetar otežavaju promet, ograničenja na Jadranskoj magistrali, nesreća na A3
Zbog jakog vjetra između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a zbog nesreće na A3 Bregana-Lipovac između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca vozi se jednim prometnim trakom, upozoravaju u subotu iz HAK-a
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Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti zemlje. Zastoji su povremeno mogući na dionicama cesta gdje traju radovi.
Vozače HAK podsjeća da u uvjetima smanjene vidljivosti voze s upaljenim svjetlima, prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
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