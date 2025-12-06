Oglas

jak vjetar

HAK upozorava: Vlažni i skliski kolnici, kod Karlobaga zbog bure promet ograničen

author
Hina
|
06. pro. 2025. 09:06
screenshot hak
HAK, screenshot

Kolnici su vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a bura otežava promet kod Karlobaga, izvijestio je u subotu Hrvatski autoklub (HAK) koji upozorava i na zimske uvjete u Lici na području Donjega Lapca.

Oglas

Zbog jakog vjetra, između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicom i motocikle. Mogući su odroni.

Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama na području općine Donji Lapac.

Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da na put ne kreću bez zimske opreme te da poštuju privremenu regulaciju prometa u zonama radova.

Teme
HAK Odroni Upozorenja vozačima Vremenski uvjeti Zimska oprema

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ