HAK upozorava: Vlažni i skliski kolnici, kod Karlobaga zbog bure promet ograničen

Kolnici su vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a bura otežava promet kod Karlobaga, izvijestio je u subotu Hrvatski autoklub (HAK) koji upozorava i na zimske uvjete u Lici na području Donjega Lapca.

Zbog jakog vjetra, između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicom i motocikle. Mogući su odroni.

Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama na području općine Donji Lapac.

Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da na put ne kreću bez zimske opreme te da poštuju privremenu regulaciju prometa u zonama radova.