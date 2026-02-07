HDZ nastavlja s napadima na Možemo: Mladima je dosta zabrana slavljenja hrvatske države

Dok se predsjednik Vlade Andrej Plenković bavi stvarnim pitanjima života u Hrvatskoj, gospodarstvom, plaćama, sigurnošću i slobodom izbora građana, zagrebačka ekstremna ljevica bavi se zabranama i ideologijom, poručili su iz zagrebačkog HDZ-a.
"Možemo i SDP u koaliciji "Budi normalna Hrvatska" govore o toleranciji. U praksi, zabranjuju. Postavlja se legitimno pitanje: je li problem u Marku Perkoviću Thompsonu ili u tome što je mladima u Zagrebu dosta dvostrukih kriterija, zabrana i dociranja. Dosta im je zabrana slavljenja hrvatske države, nametanja krivnje zbog Domovinskog rata i poruka da je njihovo domoljublje "nepoželjno", tvrde predstavnici oporbe.
Upozoravaju kroz priopćenje na još detalja koje zamjeraju gradskoj vlasti.
"Apsurd je potpun kada isti akteri koji zabranjuju koncerte bez problema mašu jugoslavenskom zastavom, pod kojom je izvršena agresija na Republiku Hrvatsku. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i Ivana Kekin nemaju problem s tim simbolima, ali imaju problem s hrvatskim zastavama, pjesmama i mladima koji ne misle kao oni. To nije tolerancija. To je ideološka isključivost. Zagreb ne treba zabrane."
Zagrebački HDZ navodi da glavni grad treba zakon, pluralizam i poštovanje istine o tome kako je Hrvatska nastala.
"U Domovinskom ratu", zaključili su.
