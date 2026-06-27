HDZ odgovorio Hajdašu Dončiću: "Najlošiji ministar u najlošijoj Vladi"

Kao primjere naveo je povećanje cijene parkiranja za 33 posto, odvoza komunalnog otpada za 30 posto te grobnih naknada za 35 posto, pri čemu su, kako je rekao, pojedine stavke porasle i do 140 posto. Istaknuo je i povećanje cijene vode i odvodnje nakon završetka projekta aglomeracije vrijednog oko 75 milijuna eura, ocijenivši da su građani očekivali niže, a ne više cijene usluga.