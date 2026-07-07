HDZ optužio Možemo: Djecu su koristili za političku promidžbu

Slične optužbe ranije je iznio i gradonačelnik Svete Nedelje te saborski zastupnik Fokusa Dario Zurovec, koji je ustvrdio da su tijekom radionice korištena obilježja koja podsjećaju na logo političke platforme Možemo! te zatražio uključivanje Ministarstva kulture i medija, upravni i stručni nadzor nad radom CKIM-a, očitovanje pravobraniteljice za djecu te političku odgovornost ravnateljstva ustanove i očitovanje Grada Zagreba.