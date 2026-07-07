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HDZ optužio Možemo: Djecu su koristili za političku promidžbu
Zagrebački HDZ optužio je u utorak platformu Možemo! da je tijekom dječje ljetne radionice u Centru za kulturu i informacije Maksimir (CKIM) koristila djecu u političko-promidžbene svrhe te je zatražio očitovanje pravobraniteljice za djecu i neovisnu reviziju rada te gradske ustanove.
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Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević u priopćenju tvrdi da su na završnoj predstavi ljetne radionice 3. srpnja djeci u dobi od 10 do 14 godina podijeljeni kartoni s logotipom platforme Možemo! te da je riječ o zlouporabi djece u političke svrhe.
HDZ od pravobraniteljice za djecu traži javno očitovanje i pokretanje postupka, kao i odgovore o tome tko je odobrio radionicu, tko ju je vodio i prema kojim je kriterijima financirana javnim novcem.
Traže i neovisnu reviziju rada Centra za kulturu i informacije Maksimir i svih programa koje financira Grad Zagreb te uvrštavanje slučaja na dnevni red sjednice Gradske skupštine uz izvješće gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
U priopćenju HDZ navodi da, po njihovu mišljenju, nije riječ o izoliranom slučaju, nego o nastavku političke promidžbe platforme Možemo!. Pritom podsjeća na ranije kritike upućene zastupnici Ivani Kekin zbog fotografiranja sa školarcima i objavljivanja tih fotografija na društvenim mrežama. HDZ poručuje da "djeca ne smiju biti alat za političku promociju".
Slične optužbe ranije je iznio i gradonačelnik Svete Nedelje te saborski zastupnik Fokusa Dario Zurovec, koji je ustvrdio da su tijekom radionice korištena obilježja koja podsjećaju na logo političke platforme Možemo! te zatražio uključivanje Ministarstva kulture i medija, upravni i stručni nadzor nad radom CKIM-a, očitovanje pravobraniteljice za djecu te političku odgovornost ravnateljstva ustanove i očitovanje Grada Zagreba.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je na novinarsku zamolbu da to komentira, rekao da nije to ni vidio.
"Ne komentiram", rekao je i Zurovca prozvao da je žetončić.
"Znači, gradonačelnik Svete Nedelje ne zna(m) što komentira uopće Grad Zagreb, ima dvije ili tri godine da završi željeznicu do Svete Nedelje na temelju koje je postao žetončić, pa mislim da ima dosta svog posla da se bavi s tim", poručio je Tomašević.
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