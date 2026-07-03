Možemo šalje dokumentaciju DORH-u. Kekin: "HDZ štiti Medikol, žele me ušutkati"

"Nakon što je HDZ-ova većina digla ruke za ministra Vilija Beroša, čovjeka za kojeg se sumnja da je s podzemljem krao iz zdravstvenog sustava i od bolesnih građana, očekivalo bi se da je HDZ-u u interesu da se tako nešto nikada ne ponovi i da ćete upravo iz tog razloga kao kobci nadzirati izvršnu vlast te konkretno Ministarstvo zdravstva", rekla je Kekin.