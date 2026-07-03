"Ortački kapitalizam"
Možemo šalje dokumentaciju DORH-u. Kekin: "HDZ štiti Medikol, žele me ušutkati"
Ivana Kekin najavila je da će DORH-u dostaviti dokumentaciju o slučaju Medikol nakon što je saborska većina predvođena HDZ-om odbila prijedlog za osnivanje istražnog povjerenstva.
Saborska zastupnica Možemo i predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin poručila je da zadaća saborskih zastupnika nije štititi Ministarstvo zdravstva, HDZ-ovu vladu ni privatnu polikliniku Medikol, već javno zdravstvo i javni interes.
"Kao HDZ-ova saborska većina odbija zaštititi javni interes i podržati osnivanje istražnog povjerenstva u slučaju Medikol, DORH-u na daljnje postupanje prosljeđujemo svu dokumentaciju u vezi Medikola", rekla je Kekin.
'HDZ ne želi da se odgovori na pitanja'
Govoreći o slučaju bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, Kekin je kazala da se očekivalo kako će HDZ nakon tog slučaja pojačati nadzor nad radom Ministarstva zdravstva.
"Nakon što je HDZ-ova većina digla ruke za ministra Vilija Beroša, čovjeka za kojeg se sumnja da je s podzemljem krao iz zdravstvenog sustava i od bolesnih građana, očekivalo bi se da je HDZ-u u interesu da se tako nešto nikada ne ponovi i da ćete upravo iz tog razloga kao kobci nadzirati izvršnu vlast te konkretno Ministarstvo zdravstva", rekla je Kekin.
Ustvrdila je da HDZ-ova većina, prema njezinim riječima, ne želi dati odgovor na pitanje zbog čega Hrvatska gotovo dva desetljeća nije osigurala ključnu onkološku dijagnostiku u javnom zdravstvenom sustavu, već je sredstva godinama usmjeravala privatnoj tvrtki.
"Za maksimalno dvije godine, kad vas maknemo s vlasti, čemu će i vaše sabotiranje istrage oko Medikola pripomoći, odmah ćemo po preuzimanju vlasti osnovati saborsko istražno povjerenstvo i tražiti i dobiti odgovore na sva pitanja", rekla je Kekin.
'Medikol me pokušava ušutkati, zastrašiti i financijski iscrpiti'
Kekin je istaknula da se dokumentacija DORH-u dostavlja tek nakon što su, kako tvrdi, iscrpljene sve mogućnosti koje Sabor ima u okviru svojih ustavnih ovlasti.
"Kroz povjerenstvo smo htjeli utvrditi i političku i institucionalnu odgovornost. Ponekad se određene odluke donose formalno po zakonu, ali su u svojoj suštini duboko štetne za javni interes. To nije primarni posao za DORH, nego upravo za Sabor. Budući da je HDZ to danas odbio, preostaje nam jedino pravosudni put kako bismo zaštitili javno zdravstvo", rekla je Kekin.
Osvrnula se i na tužbe koje je protiv nje podnio Medikol. Ranije je objavljeno da je ta tvrtka protiv Kekin podnijela osam građanskih tužbi ukupne vrijednosti 80.000 eura zbog njezinih javnih istupa.
"Medikol me pokušava ušutkati, zastrašiti i financijski iscrpiti s čak osam privatnih tužbi, tražeći nerealne naknade štete koje na sudu sigurno neće dobiti. Istovremeno, HDZ gura saborske rasprave o ovoj temi kasno u noć i bježi od argumenata. HDZ igra za Medikol, a Medikol igra za HDZ - oni su ista slika i prilika", rekla je Kekin.
Benčić: Ovo nije sinergija, nego ortački kapitalizam
Predsjednica Kluba zastupnika Možemo i saborska zastupnica Sandra Benčić kritizirala je izjave premijera Andreja Plenkovića o sinergiji javnog i privatnog zdravstva.
"Ovo nije nikakva sinergija, već klasični model ortačkog ‘crony’ kapitalizma i oligarhije. Riječ je o izravnom spoju političke moći koja protežira jednog tržišnog aktera kako bi mu se osigurao stalan dotok novca iz javnih izvora. Država je Medikolu prepustila svoje javne ovlasti i dužnosti te mu zajamčila siguran profit", rekla je Benčić.
Dodala je da, kako tvrdi, Medikol nema monopol samo nad PET/CT dijagnostikom, nego i nad proizvodnjom radiofarmaka potrebnih za izvođenje tih pretraga.
"To znači da će naše bolnice, čak i kada konačno kupimo državne PET/CT uređaje u javnom sustavu, te materijale i dalje morati nabavljati od Medikola", rekla je Benčić.
'KBC-u Zagreb je jeftinije slati automobile u Klagenfurt, nego materijale nabavljati od Medikola'
Kao primjer navela je KBC Zagreb. "KBC-u Zagreb je jeftinije slati automobile dvaput dnevno u austrijski Klagenfurt po te materijale i dovoziti ih u Zagreb, nego ih nabavljati od Medikola. Toliko je taj monopol štetan i skup za hrvatske porezne obveznike", rekla je Benčić.
Na kraju je poručila da napadi desnice, uključujući Most, na Ivanu Kekin pokazuju koliki je značaj cijelog slučaja.
"Ovdje se ne radi o pukom glasanju za ili protiv povjerenstva. Ovdje se radi o paničnoj obrani vrha HDZ-a, jer se ovakav parazitski model bez političkog pokroviteljstva s najviše državne razine ne bi mogao održavati punih dvadeset godina", rekla je Benčić.
Možemo je još u ožujku predložio osnivanje saborskog istražnog povjerenstva koje bi istražilo slučaj Medikol.
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