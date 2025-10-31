Ne brinite. Svjesni su u vlasti da nakon jučerašnjeg govora Ante Deura u sabornici, niti meni niti ikome iz moje obitelji ništa se ne smije dogoditi, jer se od lavine koju su HDZ-ovci ciljano protiv mene pokrenuli pred svijetom ne bi mogli oprati. E to je skandalozno, sramotno i do sada neviđeno.", piše Orešković.