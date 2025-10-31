Zastupnik HDZ-a Ante Deur nazvao je sramotnim lajk zastupnice Dalije Orešković (DOSIP) na komentar u kojem se ubijenog francuskog dragovoljca Jeana-Michela Nicoliera naziva plaćenikom. Zastupnica mu je danas odgovorila
Podsjećamo, nakon lajka Dalije Orešković na komentar, HDZ-ov zastupnik Ante Deur komentirao je: "Tko ste vi, gospođo Orešković, da na ovakav način blatite najsvetija imena hrvatskog naroda? Hoćete to sutra reći i za Blagu Zadru, za Roberta Zadru, za Andriju Marića, za Matijaša, za mnoge znane i neznane hrvatske junake koji su svoj život položili na oltar domovine", poručio je.
Orešković je i ranije komentirala njegovu izjavu, a sada se ponovno oglasila na društvenim mrežama. Njenu objavu prenosimo u cijelosti:
"Otkako je HDZ-ove vlasti, od 90-tih pa do danas, sustavno se provodio linč i progon za HDZ-ov nepodobnih Hrvata. Oduvijek su se građanima koji su kritizirali HDZ-ovo maligno djelovanje lijepile etikete i o njima se pomno plasirane laži.
Laž koju je jučer o meni plasirao Ante Deur samo je nastavak te stare HDZ-ove tradicije. Mora se upregnuti sva prljava mašinerija i propaganda da se nekoga proglasi neprijateljem države, kako to ne bi bila njihova korupcija i rehablitiranje ustaštva i NDH."
"Za njih nema dalje"
"HDZ-u sam jučer rekla da za njih nema dalje. Ovo je njihova zadnja politička stanica. Nakon okruglog stola o Jasenovcu, ne mogu nikada više u odnosu prema ZDS, HOS-u i NDH biti malo manje benevolentni, malo manje crni.
Ustaštvu i rehabilitiranju NDH, Andrej Plenković i HDZ otvorili su širom vrata hrvatskih institucija i poželjeli im dobrodošlicu u hrvatskom društvu. Između HDZ-a, DP-a, Domino, Suverenista, Mosta i Crkve, nema bitnih razlika.
Mržnja prema ustavnim temeljima, mržnja prema civilizacijskim vrijednostima, mržnja prema našoj povijesti i identitetu, to je politička ostavština Andreja Plenkovića i HDZ-a."
"Pogledajte posljedice"
"Pogledajte posljedice, pogledajte smeće koje su po Hrvatskoj prosuli. Društvene mreže i portali preplavljeni su stotinama i tisućama komentara punih prijetnji i govora mržnje protiv mene, kao i protiv drugih koji o HDZ-u kritički govore, uz obilje poklića za dom spremni.
Od stoke sitnog zuba, vragova različitih boja, od vještica iz Ria do vještice i sotone kojoj premijer poručuje Auf Wiedwrsehen, a svećenik neka u patnji umre, došli smo do današnje Hrvatske.
Ne brinite. Svjesni su u vlasti da nakon jučerašnjeg govora Ante Deura u sabornici, niti meni niti ikome iz moje obitelji ništa se ne smije dogoditi, jer se od lavine koju su HDZ-ovci ciljano protiv mene pokrenuli pred svijetom ne bi mogli oprati. E to je skandalozno, sramotno i do sada neviđeno.", piše Orešković.
