Rijeka želi graditi energanu na gorivo iz otpada: "Sirovina" će dolaziti i iz - Istre i Karlovca

U Rijeci su i prije desetak godina postojali planovi za gradnju energane na otpad, ali od predloženih nekoliko lokacija – a najizglednija je bila ona u Sušačkoj Dragi – sve su na kraju odbačene. Energana na gorivo iz otpada trebala je biti kogeneracijskog tipa za proizvodnju električne i toplinske energije i opskrbljivati cijeli Energov sustav – Istok, kao i KBC Rijeka na Sušaku.