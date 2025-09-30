Herman: Neću se kandidirati za predsjednika HDZ-a Zagreba, vrijeme za novo vodstvo

"Zagreb nije samo mjesto u kojem živim, Zagreb je moj dom, moj identitet i moj život. Ovdje sam rođen, ovdje sam odrastao i ovdje sam odlučio posvetiti svoje vrijeme i energiju kako bismo zajedno gradili grad u kojem će svaka obitelj imati priliku za dostojanstven život. Danas vjerujem da je došlo vrijeme za novo vodstvo, za novu energiju i nove ljude koji će nastaviti borbu za jači HDZ u Gradu Zagrebu", objavio je Herman.