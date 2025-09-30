Oglas

KONAČNA ODLUKA

Herman: Neću se kandidirati za predsjednika HDZ-a Zagreba, vrijeme za novo vodstvo

Hina
30. ruj. 2025. 14:16
Mislav Herman
PIXSELL / Josip Regović

Mislav Herman, aktualni predsjednik zagrebačke organizacije HDZ-a objavio je da se neće ponovno kandidirati za tu dužnost na predstojećim unutarstranačkim izborima, naglasivši kako je došlo vrijeme za novo vodstvo, novu energiju i nove ljude koji će nastaviti borbu za jači HDZ u Zagrebu.

"Donio sam odluku da se na predstojećim unutarstranačkim izborima neću ponovno kandidirati za predsjednika Gradske organizacije HDZ-a Zagreba. Želim se zahvaliti svima vama na podršci, povjerenju, strpljenju i zajedničkoj snazi", naveo je Herman na svome Facebooku, zahvalivši svim članovima, kolegama i prijateljima.

Dodao je kako je vođenje zagrebačke organizacije HDZ-a "bila ogromna čast s puno izazova ali i odgovornost".

"Zagreb nije samo mjesto u kojem živim, Zagreb je moj dom, moj identitet i moj život. Ovdje sam rođen, ovdje sam odrastao i ovdje sam odlučio posvetiti svoje vrijeme i energiju kako bismo zajedno gradili grad u kojem će svaka obitelj imati priliku za dostojanstven život. Danas vjerujem da je došlo vrijeme za novo vodstvo, za novu energiju i nove ljude koji će nastaviti borbu za jači HDZ u Gradu Zagrebu", objavio je Herman.

Dodao je kako "s punim povjerenjem daje podršku onima koji preuzimaju ovu odgovornost" te je uvjeren da će se znati nositi s izazovima i voditi zagrebačku organizaciju HDZ-a naprijed.

U HDZ-u počinje novi val unutarstranačkih izbora. Do sredine prosinca članovi će birati vodstva temeljnih, općinskih, županijskih i gradskih organizacija, uključujući i zagrebačku.

Svoje kandidature za predsjednika zagrebačke gradske organizacije HDZ-a prije nekoliko dana su na svojim facebook stranicama objavili Ivan Kujunđžić, akademski kipar, i Pavo Kostopeč, abdominalni kirurg.

Teme
HDZ izbori mislav herman zagrebački HDZ

