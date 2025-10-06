Mrsić oko ZDS-a: SDP je pomogao Plenkoviću

Mirando Mrsić, bivši ministar, bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao aktualne teme kao što mirovine, inkluzivni dodatak, reforme u zdravstvu, stanje u SDP-u, ali prvo se osvrnuo na novi rebalans proračuna.
"Dogodilo se ono što sam već najavljivao. S ovakvim proračunom i raspodjelom sredstava da će doći problemi i oni se jasno vide. Koliko god vi novca stavljali na jednu stranu uvijek će ga faliti s obzirom da nema koncepta nego je to što kažemo "helikopterski novac".
Bit će zanimljivo vidjeti sljedeći rebalans u kojem je Vlada obećala da će podići novac za obranu i bit će jako zanimljivo gdje će se uzeti, a može se uzeti samo na ranjivim skupinama, ali pitanje je gdje", komentirao je Mrsić.
Reforma zdravstva
Mrsić je komentirao i izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je prošli tjedan rekao da je reformirao zdravstvo.
"Ja to ne vidim, nitko to ne vidi. Liste čekanje su i dalje velike, dug bolnica također. Velika reforma zdravstva je reforma bolničkog sustava i dok to ne napravimo i dalje ćemo imati duge liste čekanja i probleme s lijekovima i dostupnosti lijekova", smatra Mrsić.
"Ako je reforma zdravstva to što smo prebacili zdravstvo privatnicima onda je to nešto najgore što nam se moglo dogoditi, a izgleda da to tako je", dodaje.
Stanje u SDP-u
Mrsić je komentirao i trenutačno stanje u SDP-u i burno ljeto gdje je glavna tema bio ustaški pozdrav "Za dom spremni" i neslaganje s HDZ-om.
"Kad govorimo o pokušaju izvlačenja Plenkovića na javnu scenu oko ustaškog pozdrava to je bio jedan fijasko. Tu je vrlo jasan stav ili zabraniti ili da ostane ovako kao što je - nakaradno. To je nešto što nam nije trebalo i de facto smo na neki način pomogli Plenkoviću.
Što se tiče domoljublja, to je nešto što HDZ prisvaja sebi, ali to je percepcija koja postoji u narodu i mislim da je jako teško da ćemo mi u SDP-u narod sada uvjeravati u nešto drugo. Ljudi smatraju da je domoljublje kad netko stavi ruku na srce, da je HDZ domoljubna stranka, a mi ostali nismo. Ispravljanje te percepcije ne ide s kampanjom nego s postupcima i vrlo čvrstim stavom prema nekim stvarima kao što je ustaški pozdrav ili reforme u zdravstvu", kaže Mrsić.
Inkluzivni dodatak
Mrsić se osvrnuo i na problem sinkluzivnim dodatkom.
"Tu je trebalo žestoko napasti Piletića. To je sramota. To su ljudi kojima i to malo što imaju je veliko kao kuća. 15 tisuća ljudi je umrlo čekajući na dodatak, a razlog je zbog nesposobnost ministra. Njegov posao je da organizira, zato je ministar. Trebao je dati ostavku", zaključio je Mrsić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
