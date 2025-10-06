Mrsić oko ZDS-a: SDP je pomogao Plenkoviću

Što se tiče domoljublja, to je nešto što HDZ prisvaja sebi, ali to je percepcija koja postoji u narodu i mislim da je jako teško da ćemo mi u SDP-u narod sada uvjeravati u nešto drugo. Ljudi smatraju da je domoljublje kad netko stavi ruku na srce, da je HDZ domoljubna stranka, a mi ostali nismo. Ispravljanje te percepcije ne ide s kampanjom nego s postupcima i vrlo čvrstim stavom prema nekim stvarima kao što je ustaški pozdrav ili reforme u zdravstvu", kaže Mrsić.