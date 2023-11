HND se povlači iz organizacije manifestacije “Grad to ste Vi”

Podijeli :

Mia Slafhauzer/PIXSELL

Hrvatsko novinarsko društvo, kao jedan od utemeljitelja manifestacije "Grad to ste Vi" pokrenute 2005. godine, informira javnost da se povlači iz službene organizacije novinarsko-književnih susreta posvećenih legendarnom novinaru Hrvatskog radija Vukovar Siniši Glavaševiću. Ograđujemo se jednako tako i od ovogodišnjeg programa o kojem nismo bili konzultirani, niti smo o njemu bili obaviješteni, navodi HND.

Iz ovogodišnjeg programa tako su, bez ikakva službenog obrazloženja, izbačeni predstavnici HND-a. Na službenom programu koji je poslan medijima još početkom studenoga među organizatorima novinarskog-književnih susreta nije stajalo ime Hrvatskog novinarskog društva. Jučer je, međutim, na adresu HND-a, samo sedam dana uoči Novinarsko-književnih susreta “Grad to ste Vi”, stigao protokolarni poziv, valjda reda radi, od Gradske knjižnice Vukovar u kojem je planiran i skup posvećen Siniši Glavaševiću na kojem se najednom navodi ime i logotip HND-a kao jednog od organizatora, a da u samom programu ne sudjeluju njegovi predstavnici, piše HND.

HND upozorava: Vladin prijedlog zakona pucanj je u novinarstvo

HND je, iako i prije nezadovoljan tretmanom Književno-novinarskih susreta “Grad to ste Vi”, sudjelovao u programu godinama, prije svega poštujući lik i djelo kolege Siniše Glavaševića i svih kolegica i kolega koji su te ratne 1991. godine radili na Hrvatskom radiju Vukovar. Aktualna vukovarska vlast i vodstvo HRV-a godinama se ponašaju kao da bi najradije ugasili manifestaciju posvećenu Siniši Glavaševiću, a opet ne mogu to napraviti jer nije politički oportuno. No despotsko ponašanje vukovarskog gradonačelnika i njegovih suradnika nećemo prihvatiti. Čini se da je godinama ranije učio od najboljih kako u političke svrhe manipulirati žrtvom Vukovara, najvećeg simbola obrane Hrvatske, poručili su.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava očito se ponaša u maniri “grad to sam ja” pa sa svojim suradnicima odlučuje o tome tko je podoban, a tko ne za sudjelovanje u programu. Za HND je to neprihvatljivo, kao i tužna, besramna politička zloupotreba žrtve grada Vukovara uoči superizborne 2024. godine.

Na spomen-ploči poginulih novinara i tehničara u Domovinskom ratu, koja stoji na zgradi Hrvatskog novinarskog društva u Zagrebu, nalazi se i ime Siniše Glavaševića i Branimira Polovine koji su ubijeni na Ovčari 20. studenoga 1991. Hrvatsko novinarsko društvo će od sada samostalno održavati događaje koji će biti posvećeni životu velikog i nikad prežaljenog Glavaševića, ali i svih kolegica i kolega koji su radeći za Hrvatski radio Vukovar te ratne 1991. godine bili svjetlo i nada ne samo svim stanovnicima Vukovara, nego i cijele Hrvatske, naveli su.

