HRVATSKO NOVINARSKO DRUŠTVO
(Ne)sloboda medija: Vijećnici HDZ-a u Prološcu radijskom novinaru Doganu zabranili snimanje sjednice
Hrvatsko novinarsko društvo (HND) ocijenilo je u nedjelju neprihvatljivim ponašanje vijećnika HDZ-a u Općinskom vijeću Općine Proložac koji su, kako navode, na posljednjoj sjednici 9. srpnja zahtijevali zabranu snimanja i prijenosa sjednice uživo od strane Radija NU iz Imotskog.
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Iako za takvu zabranu nisu imali nikakve ovlasti te unatoč tome što je općinski načelnik Toni Garac (HSLS) pozvao medije da izvještavaju sa sjednice i dao suglasnost za njezino snimanje i prijenos uživo, vijećnici HDZ-a koji imaju većinu u Općinskom vijeću, predvođeni predsjednikom Vijeća, inzistirali su da se novinaru Radija NU Anti Doganu zabrani snimanje i prijenos sjednice uživo.
Kao razlog naveli su tvrdnju da se prijenosom uživo pritišće vijećnike, što smatramo potpuno neutemeljenim, priopćio je HND.
Političari ne razumiju ulogu medija
Na kraju su uvjetovali da novinar može ostati na sjednici, ali bez mogućnosti snimanja i prijenosa. Zbog takvog postupanja kolega je napustio sjednicu te cijeli slučaj prijavio Hrvatskom novinarskom društvu.
HND smatra taj slučaj još jednim u nizu pokazatelja nerazumijevanja političara o tome što predstavlja javni interes i koja je zadaća medija.
Nemaju pravo ograničavati izvještavanje
Poručili su da je nedvojbeno događaj od javnog interesa sjednica Općinskog vijeća na kojoj se raspravljalo o proračunu, u općini u kojoj su krajem travnja ove godine održani izvanredni izbori, a u kojoj bi se, po svemu sudeći, stanovnici mogli već treći put u nešto više od godinu dana naći pred biračkim kutijama jer proračun ponovno nije usvojen zbog protivljenja HDZ-a.
"Novinari i novinarke imaju pravo i dužnost pratiti takve sjednice i o njima izvještavati, što uključuje i njihovo snimanje te prijenos uživo. Političari, u ovom slučaju vijećnici HDZ-a, nemaju nikakvo pravo uvjetovati ili zahtijevati bilo kakva ograničenja medijskog izvještavanja. Ako su se već odlučili kandidirati za javne dužnosti, moraju biti svjesni da njihov rad podliježe legitimnom interesu javnosti i medijskom nadzoru", kažu u HND-u.
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