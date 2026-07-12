(Ne)sloboda medija: Vijećnici HDZ-a u Prološcu radijskom novinaru Doganu zabranili snimanje sjednice

"Novinari i novinarke imaju pravo i dužnost pratiti takve sjednice i o njima izvještavati, što uključuje i njihovo snimanje te prijenos uživo. Političari, u ovom slučaju vijećnici HDZ-a, nemaju nikakvo pravo uvjetovati ili zahtijevati bilo kakva ograničenja medijskog izvještavanja. Ako su se već odlučili kandidirati za javne dužnosti, moraju biti svjesni da njihov rad podliježe legitimnom interesu javnosti i medijskom nadzoru", kažu u HND-u.