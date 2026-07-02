NAKON POTVRĐENE OPTUŽNICE
Oglasila se Derifaj: Moćni, povlašteni Thompson instrumentalizira DORH u osvetničkom pohodu
Novinarka Nove TV Danka Derifaj oglasila se u večernjim satima na društvenim mrežama, nakon što je splitski općinski sud protiv nje potvrdio optužnicu zbog tzv. Thompsonove terase
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"Znam da sam nebitna dok predsjednik divlja, a premijer razbija stupiće. Ipak ću se osvrnuti na DORH-ovu optužnicu.
Veselim se prilici da na sudu dokažem kako sam radila novinarski posao isključivo u javnom interesu; a taj je kako moćan čovjek, blizak vlasti koristi svoju poziciju kako bi oduzimao tuđe i gradio nelegalne nekretnine.
Ovaj pravosudni nastavak i podizanje optužnice protiv mene, snimatelja i predstavnika suvlasnika krova na koji smo se popeli samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba koja uspjeva instrumentalizirati Državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja razotkriva široj javnosti kako on krši zakone RH i kako je u povlaštenom položaju u odnosu na ostale građanke i građane Republike Hrvatske.
Tragedija je tim veća jer on mase privlači na svoje koncerte upravo pričom kako voli svoju domovinu i tako zarađuje ogroman novac. Pri tom opetovano kršeći zakone te iste domovine. Naravno da mu smetam", napisala je novinarka Danka Derifaj.
Prevrtljivi Općinski sud
Podsjetimo, optužnica se odnosi na kolovoz 2021. godine, kad su Derifaj, Janjić i Miodrag tijekom snimanja priloga za RTL-ovu emisiju Potraga ušli na terasu oko koje se već godinama vodi spor između pjevača i stanara zgrade.
Thompson tvrdi da je riječ o njegovu vlasništvu, dok stanari smatraju da se radi o zajedničkom krovu zgrade na kojem im je nezakonito onemogućen pristup.
Potvrda optužnice predstavlja svojevrstan zaokret jer je isti sud ranije odbio izdati kazneni nalog kojim je Državno odvjetništvo za svo troje tražilo četiri mjeseca zatvora, uvjetno na godinu dana.
Tudurić uz Thompsona
Postupak je pokrenut nakon što je Thompson prijavio Danku Derifaj i još dvije osobe zbog navodnog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Hrvatsko novinarsko društvo ranije je osudilo optužnicu, ocijenivši je opasnim presedanom i pritiskom na slobodu medija. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, međutim, poručio je da smatra kako su optužbe utemeljene te se pozvao na zaštitu nepovredivosti doma.
Sudski postupci vezani uz vlasništvo nad terasom i dalje su u tijeku.
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