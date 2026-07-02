Oglasila se Derifaj: Moćni, povlašteni Thompson instrumentalizira DORH u osvetničkom pohodu

Ovaj pravosudni nastavak i podizanje optužnice protiv mene, snimatelja i predstavnika suvlasnika krova na koji smo se popeli samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba koja uspjeva instrumentalizirati Državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja razotkriva široj javnosti kako on krši zakone RH i kako je u povlaštenom položaju u odnosu na ostale građanke i građane Republike Hrvatske.