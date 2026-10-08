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probna pošiljka

Holcim objavio rezultate obrade prve pošiljke gospićkog otpada

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Hina
|
08. lis. 2026. 18:38
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Uvodenje izvodaca radova za posao prekrivanja otpada. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
Josip Mikacic/PIXSELL

Holcim Hrvatska izvijestio je u četvrtak da je prva, probna pošiljka otpada iz Gospića prošla predobradu i sve laboratorijske provjere, gorivo dobiveno iz nje oporabljeno je u Koromačnu, a rezultati svih provjera potvrdili su da je postupak siguran i u skladu s propisanim uvjetima.

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Na prvoj pošiljki provjeren je cijeli lanac, od uzorkovanja u Gospiću, preko predobrade u ovlaštenom postrojenju Sekundar usluge d.o.o. u Pazinu i laboratorijskog ispitivanja goriva iz otpada, do oporabe u tvornici cementa u Koromačnu, navodi se u priopćenju.

"Rezultati svih provjera potvrdili su da je postupak siguran i u skladu s propisanim uvjetima, pa će se preostale količine na isti način i uz iste provjere oporabiti u naredna dva tjedna", izvijestili su iz Holcima.

Dodaju kako prije utovara u Gospiću vanjski laboratorij, akreditiran za uzorkovanje, uzima uzorak iz svake vreće, a od tih se uzoraka radi kompozitni uzorak pošiljke.

Pošiljka se potom utovaruje tek kad analiza akreditiranog laboratorija potvrdi da je riječ o neopasnom otpadu. Otpad se zatim mehanički obrađuje u postrojenju Sekundara usluge d.o.o. u Pazinu, koje ima sve potrebne dozvole.

Uz dodatak drugih vrsta neopasnog otpada od njega se proizvodi gorivo iz otpada koje također analizira vanjski akreditirani laboratorij. Gorivo ide u Koromačno tek kad ta analiza potvrdi da su svi parametri u skladu sa zahtjevima tvornice cementa.

Po dolasku u tvornicu iz svake se pošiljke uzimaju uzorci koje analizira Holcimov laboratorij, a termička oporaba počinje tek nakon toga, kažu u Holcimu.

Dodaju da se otpad i gorivo dobiveno od njega laboratorijski provjeravaju u četiri faze - prije utovara u Gospiću, nakon proizvodnje goriva, po dolasku u Koromačno i tijekom same oporabe. 

Holcim Hrvatska navodi da su cijeli proces transparentno predstavili na sjednici Radne skupine Istarske županije za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa u Koromačnu održanoj u srijedu izvijestivši da je prva pošiljka oporabljena.

Pozvali su članove Radne skupine da sljedeću sjednicu održe u Koromačnu, gdje im na licu mjesta mogu pokazati cijeli postupak, potpunu sljedivost svake pošiljke i usklađenost sa zakonom

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energetska oporaba otpada gorivo iz otpada holcim otpad iz gospića tvornica cementa koromačno

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