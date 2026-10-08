Radna skupina za Koromačno razmotrila je dobivena očitovanja

Radna skupina nije prihvatila da se cjeloviti izvještaj o provedenim postupcima dostavi tek po završetku procesa pa od Holcima Hrvatska d.o.o. traži dosljedno poštovanje zaključka Skupštine Istarske županije, koji se temelji na transparentnosti poslovanja i potpunoj informiranosti o svim procesima u cementari Koromačno, priopćeno je nakon sjednice održane u srijedu.