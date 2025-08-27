Holy o Plenkoviću: Svi vidimo da je car gol

Holy je započela s osvrtom na stanje u Hrvatskoj nakon u srpnju održanog Thompsonovog koncerta: "Mislim da bismo se trebali zabrinuti, ovo što je uslijedilo nakon koncerta u Zagrebu, relativiziranje NDH-azije, ustaških sentimenata je jako, jako zabrinjavajuće i ako ništa to bi trebalo zabrinuti Andreja Plenkovića, s obzirom na to da on ipak njeguje svoj neki europejski imidž."