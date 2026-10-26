VLADA OTKRILA DETALJE
HOPS Srbiji prodao dio dalekovoda Nijemci-Šid
Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) prodao je Elektromreži Srbije dio dalekovoda Nijemci – Šid na teritoriju Srbije za 125.015 eura, čime su omogućeni njegova sanacija i održavanje. HOPS je, prema navodima Vlade, time ostvario financijsku korist od najmanje milijun eura.
Otkrio je to Vladin odgovor na zastupničko pitanje Damira Barbira (Centar) o prodaji dijela dalekovoda te članovima Uprave društva HOPS-a.
Vlada je navela kako je dalekovod DV 110 kV Nijemci-Šid izgrađen 1976. godine, u vrijeme postojanja SFRJ, u cijelosti evidentiran u poslovnim knjigama HOPS-a i nakon raspada bivše države.
Nakon Domovinskog rata nisu uređeni imovinsko-pravni odnosi nad dijelom dalekovoda koji se nalazi na teritoriju Srbije tako da se taj dio prenese u vlasništvo Akcionarskog društva Elektromreža Srbije iz Beograda (EMS), a koje bi trebalo biti odgovorno za njegovo održavanje.
Velika šteta nakon nevremena u srpnju 2023.
Nevrijeme u srpnju 2023. godine prouzročilo je veliku materijalnu štetu i rušenje dijela dalekovoda na teritoriju i Hrvatske i Srbije te je prijenos električne energije tim dalekovodom bio onemogućen.
Duljina dalekovoda na teritoriju Hrvatske iznosi 12.663 metra, a više od 35 posto dalekovoda bilo je srušeno ili teško oštećeno. Na teritoriju Srbije duljina dalekovoda iznosi 12.496 metara, pri čemu je više od 40 posto dalekovoda bilo srušeno ili teško oštećeno.
HOPS je pokrenuo aktivnosti kako bi se popravio dio dalekovoda na teritoriju Hrvatske, no to nije mogao učiniti za dio koji je u Srbiji jer za to nema ovlaštenje Republike Srbije. Za valjano upravljanje dalekovodom, odnosno redovito, korektivno i interventno održavanje, kao i za investicijskih ulaganja, bilo je nužno urediti imovinsko-pravne odnose.
Sanaciju dionice na hrvatskom teritoriju HOPS je izvršio tijekom 2023. i početkom 2024. godine, za što su obračunati troškovi u iznosu od 953.870 eura.
Određena fer tržišna cijena, kupoprodaja ne ugrožava pregovore o razgraničenju
Kako bi se dalekovod čim prije stavio u funkciju, HOPS je kao vlasnik cjelokupnog dalekovoda 31. kolovoza 2023. EMS-u predložio prodaju dijela dalekovoda na teritoriju Srbije po "fer tržišnoj vrijednosti" s obzirom na to da je njegova knjigovodstvena vrijednost, zbog starosti i provedene amortizacije, iznosila nula eura.
"Kroz više međusobnih bilateralnih sastanaka zaključeno je da je prijedlog prihvatljiv za obje strane zbog sigurnosti opskrbe električnom energijom, kao i iz ekonomskih razloga, s obzirom na to da popravak tog dijela dalekovoda, koji trenutačno zbog oštećenja nije u funkciji, vrlo vjerojatno prelazi korektnu tržišnu vrijednost dalekovoda", navodi se.
O namjeri prodaje, Uprava HOPS-a obavijestila je Nadzorni odbor i Skupštinu te zatražila očitovanje nadležnih ministarstava.
Ministarstvo gospodarstva istaknulo je da je isključivo Uprava odgovorna za svoje poslovanje, a Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ocijenilo da taj kupoprodajni ugovor ne predstavlja rizik za buduće pregovore o utvrđivanju konačnog razgraničenja između Hrvatske i Srbije, osobito s obzirom na dodanu klauzulu o neprejudiciranju granice između dviju država.
Neovisnim procjenama vrijednost dijela dalekovoda utvrđena je na 129.258 eura i 120.773 eura, dok je kupoprodajna cijena određena u iznosu od 125.015,50 eura, kao prosjek procijenjenih vrijednosti. Ugovor je sklopljen 22. studenoga 2023. godine.
Imenovani novi članovi Uprave HOPS-a
Time je omogućena sanacija dalekovoda i normalan pogon te je trajno riješeno pitanje redovitog održavanja, pri čemu je svaki operator preuzeo odgovornost za dio dalekovoda čiji je vlasnik i koji je na teritoriju njegove države.
Hrvatska Vlada je poručila kako je HOPS time ostvario financijsku korist od najmanje milijun eura jer, uz prihod od prodaje, nije morao trošiti sredstva na sanaciju dalekovoda u Srbiji, procijenjena na 900.000 eura.
Vlada je zastupniku Barbiru odgovorila da su 15. kolovoza 2026. imenovani novi članovi Uprave HOPS-a: predsjednica Uprave Ana Puljiz Radas te članovi Renata Rubeša i Mate Mijoč.
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