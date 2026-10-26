HOPS Srbiji prodao dio dalekovoda Nijemci-Šid

HOPS je pokrenuo aktivnosti kako bi se popravio dio dalekovoda na teritoriju Hrvatske, no to nije mogao učiniti za dio koji je u Srbiji jer za to nema ovlaštenje Republike Srbije. Za valjano upravljanje dalekovodom, odnosno redovito, korektivno i interventno održavanje, kao i za investicijskih ulaganja, bilo je nužno urediti imovinsko-pravne odnose.