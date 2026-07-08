Srbija blokirana u pregovorima za EU: Osam članica protiv otvaranja klastera

Srbija je provela značajne elemente obveza koje je preuzela kako bi odgovorila na zabrinutost država članica, uključujući stavljanje izvan snage kontroverznih izmjena pravosudnih zakona, uz napredak u području slobode medija, izbornog okvira te suradnje s EU-om u vanjskoj i sigurnosnoj politici, navodi se u dokumentu u koji je Euronews imao uvid.