Piculino oštro izvješće o Srbiji prošlo u EU parlamentu

"Također se zalažem za reprogramiranje postojećih i budućih sredstava EU-a kako bi se ojačala podrška reformi pravosuđa, naporima u borbi protiv korupcije, neovisnim medijima, organizacijama civilnog društva i neovisnom kulturnom sektoru", rekao je SDP-ov eurozastupnik i dodao da je uvjeren "da je promašeno inzistiranje na otvaranju pregovaračkog klastera 3, čime bi se obnovili pregovori o pristupanju Srbije EU nakon četiri godine zastoja".